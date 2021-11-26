單車｜李慧詩享受自住　嘗「非運動員」生活　放眼亞運夥師妹爭牌

香港單車總會周五（26日）晚上舉行祝捷會，行政長官林鄭月娥亦有到場祝賀。 近日全心投入學業的「牛下女車神」李慧詩（Sarah），透露最近開始從未有過的「非運動員」生活，但仍表示自己目標與師妹於來屆亞運爭取獎牌。



單車隊於東京奧運和全國運動會皆有牌而回，其中除了李慧詩東奧勇奪一面銅牌外，也在全運會取得一金一銅；李思穎和梁嘉儒也分別在全運女子公路單車個人賽和男子全能賽中奪金和摘銅。祝捷會上，陽明山莊與新鴻基地產頒發各50萬支票，以作支持。

林鄭月娥強調政府支持體壇發展。（張倩儀攝）

完成今次奧運後，外界紛紛將焦點放在李慧詩退役的問題上，但她卻已經有亞運爭牌的想法。「不知為什麼大家都focus在退役上，接下來想要和師妹爭亞運獎牌，我一直都這樣說。」李慧詩笑言自己與楊礎搖、程嬿珊、吳思穎將會參加團體競速賽，唯未知李海恩（Jessica）會否從英國返港歸隊，李慧詩表示有信心：「我好相信我們短組，除了運動員能力一來上升，教練能力亦很好。」除了女隊，她也對男隊寄予厚望，盼青年運動員如杜棹熙都可以有好成績，在亞運爭取獎牌。

單車隊獲頒共100萬支票。（張倩儀攝）

但對於下屆奧運，李慧詩就坦言暫沒有想法，仍未想太遠，也覺得不要太早去想：「巴黎？到時候狀態好就去吧。」因為現在只要專注學業上，臨近奧運，書也讀完再去奧運也無問題。一連奪一金兩銅後，李慧詩近日再獲樹仁大學授予榮譽社會科學博士學位，也稍稍從運動員身份抽身，投入於學生生活中。現修讀浸大的創意及專業寫作學士學位的她，經已搬到白石自住，為了是能更全心讀書。

李慧詩坦言自己從未有過非運動員生活。（張倩儀攝）

「我不是搬離體院，只是在院內做功課不方便，12點就沒有網路。」李慧詩現自住於白石，慢慢習慣非運動員生活，「希望有個新生活，生活可以人性化少少。」她笑說自己從來未有過不是運動員的生活，最大的不同就是飲食：「我習慣每天起床都要吃一塊麵包，以前（體院）落去就有得食，現在要提自己記得買。」雖則沒有回去訓練，但壓力卻沒有比以前少，「營養師有幫我抽血，說我讀書皮質醇高過踩單車。」

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林鄭月娥致辭時講到今年是體壇的豐收年，除了表揚運動員和幕後團隊外，也重申政府對體育界、單車隊的支持：「有人說投資硬件搞體育係浪費資源，咁我咪浪費好多？體育場地設立的必要是很明顯的，現時有20個場地已經爭取到撥款，現在立法會都好配合。」林鄭月娥表示政府推出的3億元額外的特別基金大派用，用作科研提升運動員水平，令本地體壇能盛事化、精英化、普及化，以及最近提出專業化和產業化。

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