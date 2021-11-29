劍擊．香港公開賽｜蔡俊彥承認走神失冠　奧運金牌後的特別待遇

香港公開劍擊錦標賽，男子花劍由張家朗與蔡俊彥上演「夢幻決賽」，豈料戰果一面倒，張家朗大勝15：4封王，蔡俊彥坦言在決賽台上，有一刻走了神。

東京奧運過後，劍擊尤其是男子花劍更受注視，一眾劍手有更多機會離開劍道，參加不同活動。身份與以往不同，蔡俊彥亦要時間適應，但無論如何他也是一名運動員。



一連兩日的香港公開劍擊錦標賽，男子花劍必定是焦點所在，蔡俊彥（Ryan）晉級過程不算輕鬆，8強力挫師弟招文韜晉級，其後再輕取崔浩然入決賽，可惜未能擊敗張家朗封王，屈居亞軍。

蔡俊彥（右）擊敗隊友們入決賽。（香港劍擊總會Facebook截圖）

以為戰況激烈，卻竟然是大比數落敗，蔡俊彥賽後直言「好久無同家朗打過」，加上一劍進攻不果失分後，整個人有點不知所措，失去專注。Ryan亦指今次比賽期間未能集中精神，引致狀態飄忽，「比賽時突然走了神，8強是這樣，決賽又是這樣，未知所謂何事。以往也有類似的問題，要不斷提醒自己集中精神，『戴住面罩就唔好諗出面啲嘢！』」

蔡俊彥直言今次比賽集中力飄忽。（李澤彤攝）

張家朗奪金後，掀起一陣劍擊熱潮，蔡俊彥身份已經不同，是香港花劍代表，是奧運16強的選手，Ryan直言這塊金牌對自己﹑對花劍隊也有不少變化，「東京奧運後，有很多個第一次，就如出席商場活動或拍攝機會，周末亦比以往忙碌。」話雖如此，蔡俊彥依然是個運動員，他時常提醒自己不少分心，不要令成績下滑。

奧運過後，運動員有「明星化」的現象，就如戰畢賽事後，不少小劍手前來與男花眾將「集郵」，他們當然來者不拒，蔡俊彥笑言社交網站多了很多關注，他仍然在適應，難免有一刻的沾沾自喜，「奧運後的確多了關注，就像個人Instagram一個發文也有4000個Like，以前最多幾百個。平時打完比賽不會有人找我們這些『二打六』影相，但奧運後就有，或多或少也有一點暗爽，但開心十秒就夠了。」

張家朗在內的男花成員成為劍迷焦點。（李澤彤攝）

無論外界關注程度如何，蔡俊彥還是以做好自己為目標，明年1月即將出發海外長征，Ryan新賽季每站亦以頒獎台作目標，「我希望新一年世界盃每個分站也盡力衝擊獎牌，對我來說有難度，但這是作為運動員的本份，就是要全力爭取佳績，只要是運動員，就無論如何也要撐落去。」

（李澤彤攝）

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