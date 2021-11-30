金球獎｜評委解釋美斯破紀錄得獎原因　利雲度夫斯基有一大致命傷

由《法國足球》雜誌主辦的金球獎結果出爐，美斯破紀錄第7度得獎，羅拔利雲度夫斯基則排次席。內地《體壇周報》總編輯駱明是評委之一，他公開自己的選票，首選及次選分別是美斯及利雲度夫斯基，並撰文屬意美斯的原因。



駱明的選票按次序是美斯、利雲度夫斯基、尼高路簡迪、佐真奴費路、C朗拿度。駱明解釋，他會分開球會個人表現、球會團隊表現、國家隊個人表現及國家隊團隊表現4方面，去評選球員。

美斯7奪金球獎：

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他表示，美斯在球會的個人表現、國家隊的個人及團隊表現3方面很出色，惟球會團隊表現較失色，只為巴塞隆拿贏得西班牙盃。他是上季西甲神射手，並在美洲盃得到神射手、助攻王及最佳球員，幫阿根廷捧盃。

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駱明跟住解釋，利雲度夫斯基打破德甲入球紀錄，球會個人表現登峰造極；球會團隊表現上，他認為德甲冠軍只屬「基本操作」，拜仁慕尼黑在歐聯8強出局。國家隊方面，他認為利雲在歐國盃入3分，表現算是不辱使命，但他直言波蘭在分組賽包尾出局，影響了其得分。

利雲度夫斯基攜太太出席頒獎禮。（Getty Images）

金球獎前十位得分：

+ 5

駱明認為簡迪在球會個人及團隊表現都完美，在歐聯決賽及兩場4強都當選最佳球員，但他被國家隊拖累，法國在歐國盃首輪淘汰賽止步。至於佐真奴的團隊表現滿分，但駱明將佐真奴放在簡迪之後，因為他認為簡迪的個人表現略勝一籌。

駱明之後寫到，C朗個人數據無可挑剔，但團隊表現失色，包括祖雲達斯失意甲冠軍，葡萄牙在歐國盃的成績亦欠佳。

此外，駱明在最佳門將首選投了基安盧基當拿隆馬，次選及第三選擇是艾度亞文迪及達米安馬天尼斯，因為他認為歐國盃最重要，兼且當拿隆馬是賽事最佳球員，並且在決賽的互射12碼主宰勝負，角色關鍵。

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