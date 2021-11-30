行山｜米雪摸黑上針山唔簡單　冷門時間登頂享日出靚景

在TVB劇集新版《十月初五的月光》中飾演QE的米雪，今日在社交網站分享行山經歷，她與朋友登上針山。她行山的時間相信與大部分山友不同，選擇在未天光的清晨起步，上到山頂欣賞日出。



【米雪分享行針山看日出】

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米雪今日下午在Instagram及微博等社交網站分享，早上到針山行山，她表示凌晨5時出發，上到針山頂賞日出，享受大自然的美。凌晨5時色天還未亮，相信她要摸黑登山。她還上載了多年她跟朋友在針山頂上看日出的照片。網民大讚米雪健康有活力，日出景色漂亮，還有人留意到米雪有段很長時間沒有出「行山PO」，上次她在Instagram分享行山照已經是今年1月的城門水塘。

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米雪跟發哥去過什麼地方行山？（按圖放大）

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針山鄰近城門水塘，高532米，麥理浩徑第7段會路經山頂。通常登針山都會由城門水塘主壩起步，沿麥徑登山，要在1.6公里的水平距離上，攀升逾300米，至針山山頂，途中多石級，不斷上斜，頗費氣力。麥徑經過山頂後，會落到城門林道的馬路，之後行山人士可以選擇經林道落城門或鉛礦凹等地，亦可經沙田郊野徑落沙田市中心或火炭，如果續沿麥徑則會去到草山。

新一代女藝人都有山友，例如曾淑雅Jumbo Tsang（按圖放大）

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陳婉衡行山打卡靚相：