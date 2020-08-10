【凍齡美魔女】米雪推介半山跑步好去處　劉嘉玲登山感歎香港之美

近日天色放晴，劉嘉玲及米雪兩位喜歡運動的演藝圈「美魔女」，都在社交網站分享行山跑步的照片。劉嘉玲去了山頂的盧吉道，形容眼前的景色為「香港的美，難以複製」；至於米雪就跟朋友到寶雲道及姻緣石，她覺得這是香港的好跑處。

劉嘉玲今早在Instagram分享一張照片，見到她以背影出鏡，站在欄杆後，欣賞維港兩岸的景色。她留言：「香港的美，難以複製。」並留下「我愛香港」的標籤。

劉嘉玲今早上載了這張照片，並留言：「香港的美，難以複製。」（劉嘉玲Instagram）

劉嘉玲近半年行過什麼地方？（按圖放大）

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據相中的風景猜測，劉嘉玲應該到港島山頂的盧吉道的行山跑步。盧吉道繞太平山北麓，平坦易行，是港島人行山、跑步、放狗、郊遊的熱門地點。

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至於早前跑齡剛滿一年的米雪，昨日就在Instagram分享一條跑步路線，就是港島半山的寶雲道及姻緣石。米雪分享的照片中，有戴口罩的，也有些擺「甫士」的就脫了口罩。她在留言表示，這是「香港又一好跑處」。米雪還留言：「鍛鍊好自己，可以治愈一切。」

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米雪到寶雲道跑步：

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劉嘉玲及米雪都是喜歡行山跑步的女藝人，在社交網站上常常分享自己到郊野做運動。劉嘉玲上周分享了與友人到鹿頸郊遊，而米雪上月就表示跑步剛滿一年，多謝周潤發的悉心栽培。

米雪跟發哥去過很多地方行山（按圖放大）

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