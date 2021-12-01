劍擊｜Anson Kong學劍上手快震撼林衍聰　連番合作望港人認識佩劍

MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）在其主持的電視節目《Have A Sweet Gym》中，向多位教練學習不同運動項目及製作甜品，當中包括隨香港前佩劍代表、現任劍擊教練的林衍聰學打劍。

奧運過後，花劍成為體壇寵兒，未有劍手登上奧運的佩劍仍陷困境，近期多次跟AK合作的林衍聰希望藉AK的出色表現，令更多人認識佩劍。



Anson Kong早前發布的新歌《三個字》MV以劍擊為題材，曾奪得3面亞運獎牌的林衍聰亦以劍擊顧問身份參與拍攝，港將羅浩天及陳智軒亦客串演出。其實AK和「聰Sir」早在10月初拍攝的《Have A Sweet Gym》已合作，AK在節目中除了向多位教練學習不同運動項目，亦示範製作甜品。

劍擊項目的拍攝正是在林衍聰的劍擊學院進行，當時他已大讚AK上手快：「成年人上手可以很快，AK平日有跳舞，節奏感比較好，能幫到劍擊的步法。」他指AK短時間內已對打劍的節奏很熟練，「其實我只係教咗佢10分鐘，咁嘅時間有咁嘅水平，而且佢本身唔係一個運動員，打落都熟練，我都好Surprise（驚喜）、好震撼。」

林衍聰與AK拍攝《Have A Sweet Gym》的花絮：

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今夏的東京奧運令劍擊項目受盡全香港關注，惟3個劍種之中，花劍有張家朗奪得男子個人金牌，重劍也有曾升上世界第一的江旻憓受盡注目，唯獨佩劍未有運動員取得資格參賽。

劍擊｜耀眼的男花女重之外 東奧擦肩後守望佩劍的羅浩天

作為前佩劍代表，林衍聰即使已退役，也希望透過與藝人合作等契機，令更多人認識佩劍：「在香港，佩劍相對於花劍和重劍較少人認識，現在很多人去學劍擊也是學花劍……希望透過AK如此精彩的表現，令觀眾了解佩劍，對整個香港的佩劍運動發展都是好事。」

張家朗（右）在東京奧運奪金，掀起一股花劍熱潮。（資料圖片／高詩琦攝）

佩劍港隊近年不少運動員相繼由全職轉為兼職，港將羅浩天早前受訪時也坦言佩劍隊的氣氛，與花劍和重劍相去甚遠，士氣低落。林衍聰希望港隊可在教練位置上迎來轉變「希望奧運完了，第一個轉變是有教練上的轉變，若教練有轉變、有新衝擊，下年亞運就好有信心，花劍有新教練（Greg）來到，有新衝擊，不管教練強不強，首先他給了運動員信念，若教練無法給運動員信念，幾勁都冇用。」