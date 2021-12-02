WTA停辦中國賽包括香港站　曾獲選年度最佳　大坂直美亦曾訪港

中國女子網球手彭帥的風波持續至今，WTA宣布停辦所有中國站賽事，當中包括香港網球公開賽。這個賽事前身是男子賽事，1973年開始舉辦，經歷幾代變革，後來變成女子賽事，並於2014年復辦，吸引不少星級戰將來港參賽，2018年更獲頒WTA年度最佳國際賽。



香港網球公開賽前身是男子格蘭披治巡迴賽，由1973年開始舉辦；1990年變身ATP沙龍網球賽，直至2002年。賽事於維園網球場舉行，美籍華裔好手張德培曾經來港角逐，贏得3次冠軍。1980至1982年、以及1993年，也曾上演女子賽事，但男、女子賽事均於2003年開始停辦。

大坂直美曾報名角逐2018年香港公開賽，即使因傷退出，但仍堅持訪港。（資料圖片；趙子晉攝）

直至2014年，香港網球總會復辦比賽，作為WTA巡迴賽其中一站。賽事歷年吸引不少頂級球手參加，包括大滿貫得主珍高域、「丹麥甜心」禾絲妮雅琪、德國球手莉絲姬及姬芭、「大威」威納斯威廉絲等，最觸目的莫過於大坂直美於2018年贏得美國公開賽錦標後來港參賽，可惜她賽前宣布因傷退出，但仍堅持訪港與球迷會面。

2018年賽事亦獲WTA選為年度最佳國際賽，總入場人次超過7.1萬人，賽會當時邀請了中國著名網球手李娜擔任特別嘉賓，與歌手陳奕迅合演名人賽，又將維園足球場佈置為同樂區，連續三晚舉行迷你音樂會。惟賽事於2019年起因社會狀況及疫情停辦至今。

曾經來港角逐香港公開賽的球星

+ 3