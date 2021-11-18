彭帥電郵報平安：「我無事」　網球名將齊關注WTA主席：難以置信

中國網球名將彭帥的去向，廣受外界關注，中國英語官媒CGTN在CGTN Europe Twitter帳戶，上載一封「由彭帥給WTA主席史提夫西蒙的信」，信中表明「我沒有失蹤，也沒有不安全」，宣稱自己「一切安好」。



網球界關注彭帥去向。（Getty Images）

現年35歲的彭帥，自11月初在微博發出一篇可疑的長文後，便突然消失在公眾眼前，惹來外界和網球壇熱切關注。女子職業網球協會（WTA）主席兼行政總裁史提夫西蒙（Steve Simon）周日（14日）發出聲明，表示「深切關注中國WTA球手彭帥」，揚言「彭帥以及所有女性的聲音都應該被聽見，而非受到審查」。

他要求中國政府徹查事件，並讚揚彭帥的無比勇氣。男子網球世界排名第一的祖高域，近日亦為彭帥發聲，「我不久前才在巡迴賽見到她，她的失蹤令我很震驚。我希望她被尋回，希望她一切安好，那實在太糟糕了，我能想像她家人的感受。」

點圖睇：網球傳奇齊關心彭帥去向

女子網球壇一眾重量級人物亦紛表關注，曾奪得39次大滿貫的網球傳奇金夫人（Billie Jean King）在Twitter稱，「希望彭帥被安全找到，而她的指控能被徹底調查。」另一傳奇名將艾華特（Chris Evert）更是其中一位最先為她發聲的前輩，「我在彭帥14歲時已經認識她，我們每個人也應關注事件。這是宗嚴重的事情，她在哪兒？她是否安全？任何資訊也歡迎。」

向來敢言的日本球手大坂直美，在Twitter上載一張彭帥的照片，並留下一封聲明，「我近日被通知一個球手在發表被性侵消息後失蹤了，審查是絕對不可以的，我希望彭帥和她家人安全和安好。我對目前情況感到震驚，為她送上愛與光」，最後她留下一個寫上「彭帥在哪兒的」hashtag。

中國英語官媒CGTN在CGTN Europe Twitter帳戶上載一封「由彭帥給WTA主席史提夫西蒙的信。（CGTN Europe Twitter）

直到周四（18日）零晨中國英語官媒CGTN在CGTN Europe Twitter帳戶上載一封「由彭帥給WTA主席史提夫西蒙的信」，信中以英文寫道：「有關近日在WTA官方網站上的新聞，內容未經證實，亦未跟我本人求證，在未經我同意之下發布。」

「在那篇文稿中的內容，包括有關性侵犯的指控，並非事實。我沒有失蹤，也並非不安全。我只是在家中休息，一切安好。再次多謝大家關心。」信中更要求，WTA日後發出任何有關她的聲明，須在發布前得到她同意。

WTA主席兼行政總裁史提夫西蒙（左）一再為彭帥發聲。（Getty Images）

然而WTA主席兼行政總裁史提夫西蒙並未因這封電郵受落，更聲稱，「今天來自中國官媒有關彭帥的聲明，只會令我加倍關注她的安全和下落。我難以相信那封電郵是彭帥本人撰寫給我們，也無法相信當中有關她的內容。」

他揚言，「我不斷嘗試以不同溝通方式找她，全部也失敗」，表明WTA及全世界需要「獨立及可信證據說明她是安全」。他表示，「彭帥必須獲得自由發聲的權利，不受任何威脅。她的性侵犯指控亦必須被尊重、調查和完全公開透明，不被任何形式的審查。」

彭帥2001年已轉戰職業賽，單打最高世界排名14位，雙打更曾高佔世界排名第一，是歷來首位中國球手達到此成就。她曾在女雙贏得溫布頓和法網兩項大滿貫錦標，目前女單世界排名跌至127位，雙打排名71位。

點圖睇：彭帥昔日比賽英姿

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