尼日利亞的奇兵出奇蹟　用實力改寫非洲乒乓歷史　背後有更大心願

一場世界乒乓球錦標賽男單8強對決，造就一對真正的奇兵，一個是最終殺入決賽的瑞典「新瓦爾德奈爾」，另一個更傳奇，他被稱為非洲大陸的乒乓球拓荒者——他是來自尼日利亞的阿魯拿。

這個大塊頭動作矯捷，打破過往總認為亞洲人打小球更靈敏的箇有概念，他憑住一塊球拍、一個小圓球，寫下多項歷史，世界排名甚至比港隊和中國隊球手還要高。

又一個注定要改寫體壇歷史的人。但阿魯智的最大心願，卻是成為一個「街坊球王」。



東京奧運後，或許一眾獎牌健兒疲累了，最近的大賽紛紛殺出奇兵。乒乓世錦賽便出現如此一場對決——男單8強，瑞典的莫利加特與尼日利亞的阿魯拿爭奪4強席位。若說瑞典是重演昔日瓦爾德奈爾王朝的「小復蘇」，尼日利亞球手與乒乓獎牌只差一線，無疑是歷史新一頁。

世界乒乓球錦標賽男單8強，瑞典與尼日利亞對決令球迷眼前一亮。（Getty Images）

事實上，阿魯拿確是歷來首個殺入世錦賽男單8強的非洲球手。但他的佳績絕不止於此。他曾代表尼日利亞出戰2012倫敦奧運及2016里約奧運，更於里約奧運殺入8強，終以0：4不敵中國的馬龍。2014年，他又於世界盃勇闖前八，更獲選當年的年度最佳球手。2018年英聯邦運動會，他於決賽以局數2：4負予新加坡的高寧，但一面銀牌足以鼓舞國民心。

阿魯拿改寫非洲乒乓球歷史。（Getty Images）

阿魯拿於2021年9月升上世界排名15，是非洲第一個躋身世界頭十五位的乒乓球手；雖然之後輕微下跌兩級，但一個世錦8強令他躍升到第13位，一舉超越中國小將王楚欽，寫下個人排名歷來新高，也是頭二十個球手中，升幅最大一人。

大塊頭打乒乓，靈敏度卻不遜色。（Getty Images）

阿魯拿能在乒乓球壇屢創歷史，今夏的東京奧運成為開幕禮持旗手，自是不二人選。他本身是尼日利亞安全與民防部隊成員，也期望透過運動以一己之力改變社會，因為他正是藉乒乓球改變人生，「乒乓球令我得到溫飽，也令我的家人感到驕傲」；但他的目標並不止於個人生活，他期待成為另類「街坊球王」，他說：「一直以來，我支持不少青少年打乒乓球，捐贈了一些裝備，但我希望更大規模地回饋社會，就是在學校、在街頭推廣乒乓球，令街上的孩子都能享受乒乓的樂趣。我希望告訴各位街童，結合運動和教育，你們也可以投入到這項運動之中，改變人生，不用再為了生計鋌而走險，以身試法。」

來到2021年尾聲，阿魯拿也憑藉世界排名前二十，取得WTT世界盃總決賽一席位。賽事將於12月4日至7日在新加坡舉行，阿魯拿首圈將火併中國的梁靖崑。

阿魯拿於東京奧運開幕禮擔任尼日利亞代表團持旗手。（Getty Images）