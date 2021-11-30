乒乓世錦賽｜樊振東蝦碌捧盃　王曼昱一句話令孫穎莎上熱搜

世界排名第一的中國球手樊振東，由2013年首次參加乒乓球世界錦標賽起，總是與男子單打冠軍無緣，今屆賽事終在決賽擊敗瑞典19歲新星莫利加特（Truls Möregårdh）封王，不料加冕一刻，花名「小胖」的他貫切形象，再次發生蝦碌事件。

王曼昱先後在女雙和女單奪得雙金，她跟拍檔孫穎莎接受賽後訪問，一句話令對方登上熱門搜尋。



乒乓世錦賽男單決賽，樊振東擊敗瑞典新星莫利加特封王。（Getty Images）

樊振東的球技與實力，均是強得沒話說，與他傻氣可愛的面容形成強大反差萌，尤其他腰上一圈贅肉，有別於大部分職業運動員的身形，「小胖」之名不脛而走。

東京奧運期間，中國球手陳夢不經意地在比賽時露出健美的腹肌，熱爆網絡之餘，同時令24歲的樊振東「躺着也中槍」。沒有比較，沒有傷害，之後到全運會，他坐在同屬廣東隊的跳水小天后全紅嬋身旁，胖胖的身形再次成為熱門話題。

東京奧運餘溫︱乒乓球一姐陳夢一個動作登上熱搜 樊振東躺着中槍

點圖睇：樊振東中頭獎

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今屆世錦賽終一償多年夙願，首度登上男單王座，理應威風八面的捧盃一刻，他高高捧起獎盃之際，卻發生了小意外——獎盃的盃蓋不知何故飛出來，中正樊振東頭部。

他「中頭獎」之後，慌張地右手繼續拿着獎盃，左手按着牛仔帽，四處張望，整件事也十分「樊振東」。中國媒體新浪體育以「名場面！頒獎禮獎盃蓋砸頭」為標題報道事件，有網民開他玩笑說，「聖勃萊德杯敲了一下東哥，說為什麼現在才來？」

孫穎莎（右）、王曼昱（左）合力贏得世錦賽女雙金牌。（Twitter）

中國再次揚威世錦賽，樊振東男單封王，王曼昱與孫穎莎先在女雙決賽擊敗日本宿敵伊藤美誠和早田希娜，繼而再包辦女單金、銀牌，孫穎莎還在混雙夥拍另一位中國00後新星王楚钦，奪得個人今屆賽事第3面獎牌。唯一失落冠軍的是男雙一項，由瑞典球手卡臣（Kristian Karlsson）、法克（Mattias Falck）擊敗韓國組合張禹珍／林仲勛封王。

21歲的孫穎莎與22歲的王曼昱獲得如此佳績，都十分興奮，孫穎莎在女雙奪冠後眉飛色舞地說，「我覺得還是非常開心吧！能贏下這場比賽。兩年前其實也是在決賽中，也是碰到了早田和伊藤吧！今天同樣還是她們兩個對手吧！我覺得其實她們兩個雙打配合起來吧，還是非常有特點的，包括銜接其實也是非常快，而且她們也是一左一右吧！我覺得我跟曼昱其實經過2年又重返到世錦賽的賽場，我覺得還是非常開心能夠再次和她配合吧！其實我們兩個還是從第一場打到最後能拿到冠軍，還是一場場我倆彼此的信任，包括默契，還是給予了對方很多的鼓勵吧！所以還是謝謝大家。」

點圖睇：乒乓世錦賽花絮

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王曼昱聽着拍檔連珠炮發，邊笑邊點頭，簡單一句回應：「莎莎每次都說得這麼全面，確實讓我無話可說。」幽默感逗得全場大笑，並且令「莎莎每次說這麼全面我無話可說」成為網上熱門搜尋。

之後的女單決賽二人由拍檔變對手，賽前被問到想邊個贏，兩人都在笑，孫穎莎首先開口：「你說！」王曼昱推托：「你說吧！」二人相視而笑，最後由孫穎莎打圓場：「我覺得今晚我跟曼昱我覺得我倆還是全力以赴吧！其實都是做好過程吧！不管結果如何，我覺得我們都會盡到自己最大的努力！」結果王曼昱以4：2勝出。