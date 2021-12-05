54歲三浦知良宣布離開17年東家　遭狠批仍不認老：還想再入球

現年54歲的日本前國腳三浦知良（Kazu）為現役最年長的的職業足球上陣紀錄保持者，每次出場都會成為熱話。不過在他效力的橫濱FC落實再度降班後，三浦宣告將離開這支他效力了17年的球隊，謀求上陣機會。

日本著名球評家沙治奧越後（セルジオ越後）則發布一段名為「激烈地鼓勵Kazu」的影片，當中批評他猶如「國王的新衣」。



日本《日刊體育》報道，三浦知良與他由2005年開始效力的橫濱FC約滿在即，球季結束後他就會離隊，雖已屆54歲，但他仍希望繼續職業生涯，目前已聯絡了4間球會，希望找到新機會，三浦也表示：「希望能再次取得入球，再跳Kazu舞（三浦知良入球後慶祝的招牌舞蹈）。」

三浦知良在2021賽季只在3月的聯賽對浦和紅鑽一戰上陣過1分鐘，刷新了史上最年長上陣職業球員的紀錄。他日前在日本《產經新聞》中道：「今季我成了隊內唯一一位未曾正選出賽的球員，對於球隊降班，我無能為力。」橫濱FC周六（4日）在聯賽煞科戰以0：1敗予北海道札幌岡薩多後，落實在聯賽「包尾」，直接降班至J2。

三浦知良（中）在橫濱FC猶如吉祥物，即使上陣時間極少，但仍是宣傳重心。（Facebook/横浜FC）

年輕時撐起讀賣 36年生涯不言棄卻成雙面刃

三浦知良15歲時勇闖巴西受訓，並獲當地球會青睞，19歲之時在山度士展開職業生涯，到1990年才返回日本，加盟當時的讀賣足球隊／川崎綠茵，領軍三連霸，成為日本一代著名射手，並曾外流歐洲，效力意大利的熱拿亞和克羅地亞的薩格勒布戴拿模，其後再度返日效力京都不死鳥及戶勝利船，到2005年轉投橫濱FC，短暫外借到悉尼FC後，就在橫濱效力至今。

作為前鋒，三浦知良上一次在正式比賽取得入球，已是2017年3月，令他成為史上最年長取得入球的職業球員。雖然每次上陣都廣受關注，他在36年職業生涯中，始終如一地努力訓練，也感動許多球迷，但同時也有不少批評者，認為他已無能力繼續踢職業足球，甚至已成為新人的障礙。

三浦知良在2017年的入球，獲認可為最長年職業球員入球世界紀錄。（Getty Images）

球評家：別再做赤祼的國王了

日本球評家沙治奧越後日前在其Youtube頻道上載一段影片，題為《辛辣的激勵！Kazu，別再做赤祼的國王了》，以童話故事《國王的新衣》作比喻，叫三浦知良認清現實。

越後並非徹頭徹尾地批評三浦知良，對於三浦知良年輕時的表現，他予以讚許，認為他是「J League史上最佳11人」之一，又指「Kazu舞的踪影遍及巴西和日本」，也認為他在J League始創時，成為球隊三連霸的重心，並讚道：「他的光芒不僅在球場上顯現，他總是那樣耀眼，在獲選為聯賽最有價值球員時，他穿起紅色西裝來領獎，他就是個球星。」

沙治奧越後心目中的J League史上最佳11人。（Youtube截圖）

但當越後談到三浦的現況，話鋒隨即一轉：「他已沒有能力繼續當職業球員了，一個前鋒不會一季只能進一球，或是只踢很少的比賽，這已經是責任的問題了。」

越後續指，現今的職業足球已今時不同往日，「若無法做出貢獻，一般都會只獲一年合約，但球會對三浦的特別待遇，就像在告訴年輕選手們『即使努力了卻還是無法成為戰力，但Kazu先生卻總是能獲得合約』，球會不應這樣做。」

「個人看來，我覺得Kazu大可以退役、然後當上班主，或是做一個適合他的崗位。」