【日職】三浦知良勢在日聯盃亮相　今季劍指J1最年長入球紀錄

53歲前日本國腳三浦知良（Kazu）闊別頂級聯賽13年後，隨FC橫濱升班重返J1，他現在的目標是成為J1最年長入球球員。 達成這個心願之前，他有機會先改寫另外一些紀錄：本周三（5日）重啟的日聯盃，橫濱主帥下平隆宏明言很大機會在作客鳥栖砂岩一戰讓「Kazu」上場，意味後者可望刷新日本職業足球最年長出場、甚至是入球紀錄。

受到新冠肺炎疫情影響，日職（J League）在上月4日重啟比賽，日聯盃也自2月後重開。

相隔13年後重返J1的Kazu，在FC橫濱8場賽事均未被列入球員名單上，球隊自上月18日對川崎前鋒吞敗後，已錄得4連敗，名列聯賽榜尾二的第17位。

今季相隔13年後重返J1的三浦知良（右），開季至今仍未被列入出場名單上。（資料圖片/日職官網）

上陣即破最年長紀錄 橫濱主帥點名主射12碼

Kazu重返頂級聯賽後未曾在綠茵場上亮相，FC橫濱今日操練後舉行網上賽前記者會，主帥下平隆宏透露Kazu將隨隊征戰鳥栖，「在球隊低迷狀況下，我想Kazu能給球員們很大激勵，他的狀態不俗，表現出爭取上場的野心，也為比賽努力準備，期待他的表現。」

三浦知良在球場上拼盡全力的積極心態毋庸置疑，假若他在周三獲派上陣，將會以53歲5個月又10天之齡，打破2017年由甲府風林球員土屋征夫創下的日聯盃最年長上陣球員紀錄，土屋當時為42歲又10個月。

主帥下平隆宏對Kazu狀態相當有信心，明言後者很大機會隨隊到鳥栖，更是主射12碼的鐵定人選。（FC橫濱Facebook）

事實上，這名前日本國腳一直保持日本職業足球聯賽最年長上陣球員紀錄，去年他以52歳8個月零26日將紀錄再更新，然而這個紀錄是他在J2聯賽所創下，假如重返頂級聯賽J1能夠上陣的話，相信會令這個新紀錄來得更有說服力。

主教練下平隆宏對Kazu相當有信心，被問到球隊對鳥栖一戰若博得12碼會由哪位球員主射，他堅定說道：「一定是Kazu（主射）沒錯。」

「很想再跳一次入球舞。」Kazu直言想打破薛高寫下的J1最年長入球紀錄。（網上圖片）

與中村俊輔鬥快 勢破薛高最年長入球紀錄

在上月的橫濱FC網上談話節目中，「King Kazu」認為自己已是球隊中最年老的現役球員，但他還想成為最年長的J1入球紀錄球員。

然而，對這個紀錄虎視眈眈的，還有他的橫濱隊友中村俊輔。二人均想打破巴西傳奇薛高1994年為鹿島鹿角披甲時，以41歲3個月又12天寫下的紀錄。

當然中村目前只有「42歲」，即使刷新紀錄，震撼程度遠遠及不上已50有3的Kazu。「我的目標是再跳一次『Kazu Dance』（慶祝入球舞）」，三浦說道。

FC橫濱（藍衫）在聯賽已錄4連敗，Kazu的紀錄更新和入球，可望為振奮球隊士氣。（FC橫濱Facebook）

已「餓波」多時的Kazu對周三的日聯盃表示期待，他坦言：「今日的體能測試成績還不是太滿意，需要再努力多點。」

日職重啟賽事後，不只限制觀眾入場人數，球員之間也要保持社交距離，不能像以往般熱血擁抱慶祝。Kazu在記者會上稱，假如取得入球，也只會獨自一人跳出招牌動作「Kazu Dance」慶祝。

三浦2011年為「311地震」籌款的足球慈善賽代表「J League選手隊」上陣，當時以44歲之齡面對現役日本代表取得一個漂亮入球，也為J Leauge選手隊「破蛋」。入球後他跳舞慶祝並向日本人證明，年屆44仍能在綠茵場上馳騁，日本人也一定能捱過「311」這一關，期望Kazu今次亦能在疫情下取得入球，為日本人與士氣低迷的球隊帶來生氣。

周三的日聯盃，Kazu可望以53歲5個月又10天之齡，打破日本職業足球最年長上陣球員紀錄。（GettyImages）

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