大東山芒草旺季發生山火　漁護署周日下午疏散行山人士｜行山

昨日不少網民影到大東山發生山火，香港郊野公園Facebook今日發文證實，周日下午（5日）在南大嶼郊遊徑對上山頭以及大東山分別發生山火，郊野公園火隊、消防員及飛行服務隊出動撲救。由於大東山的火場範圍較大，漁護署要派人協助疏散，指示郊遊人士離開。



【大東山一帶山火照片】

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消防處回覆查詢時表示，他們在周日下午1時41分鐘接報，在大東山山邊發生山火，消防員在下午1時50分抵達現場，8名消防人員參與撲救，山火至傍晚6時12分撲熄。消防處表示，山火現場接近行山徑，消防員亦有呼籲路經的行山人士遠離火場。

至於香港郊野公園Facebook今日發文表示：「昨日下午（12月5日）喺南大嶼郊遊徑對上山頭同埋大東山分別發生山火，郊野公園火隊聯同消防處同飛行服務隊到場奮力撲救。由於兩處同時發生山火，而且在大東山較大範圍被波及，我哋要立即增派火隊到場支援，郊野公園嘅同事亦協助疏散，指示郊遊人士離開。山火最終喺傍晚時被撲滅。」

每逢秋冬芒草旺季，大東山都吸引到很多行山人士。（資料圖片/顏銘輝攝）

香港郊野公園Facebook續寫：「大東山位置偏遠而且地勢陡峭，火隊帶備火拍同埋水泵徒步上山需時，如果遇上大風💨，山火🔥波及嘅面積可能會更大。」

「大嶼山今年秋冬季已發生6場山火🔥，風高物燥，亦都係行山嘅旺季，一個唔小心同唔負責任嘅行為，足以毀掉一個山林，仲會危及其他郊遊人士嘅安全。做個負責任嘅山友，唔好隨處生火或者掉煙頭！」

另外，消防處發言人呼籲，連日來天氣乾燥，一旦發生山火，火勢將會隨着風勢變得更為猛烈，蔓延速度亦會十分快，故市民進行遠足活動時，切勿留下火種。一旦遇上火警，必須迅速疏散到安全地方。

大東山上的芒草金光閃閃，十分壯麗。（資料圖片/顏銘輝攝）

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根據《郊野公園及特別地區規例》，任何人不得在郊野公園或特別地區內生火或用火，或作為一群用火者的成員，但在指定燒烤地點或指定露營地點內則除外；或以相當可能引致失火的方式拋棄任何火柴、燃點的香煙、煙斗灰燼或其他物質。

每逢周末假期，大東山的行山人士都絡繹不絕。（資料圖片/顏銘輝攝）