比寧咸怒轟球證曾操控賽果　反遭控刑事　多蒙特：他沒說謊｜德甲

周日凌晨（5日）的德國國家打吡戰，多蒙特在主場以2：3敗予死敵拜仁慕尼黑，賽後，18歲的新星比寧咸（Jude Bellingham）怒轟執法球證施華耶（Felix Zwayer），並提及施華耶曾涉假波。

比寧咸因而遭提出刑事訴訟，德國足總亦展開調查。



多蒙特對拜仁慕尼黑戰至79分鐘時，多蒙特中堅曉姆斯（Mats Hummels）被判禁區內蓄意犯手球，遭罰十二碼，由利雲度夫斯基操刀射入，為拜仁鎖定3：2勝局。在這記十二碼之前，多蒙特隊長馬高列奧斯（Marco Reus）疑曾在禁區內遭侵犯，當時主裁判施華耶未有判罰，他賽後強調當刻視像助球球證（VAR）已檢視，跟他的看法沒有出入。

施華耶曾在2005年收受賄款協助操控賽果，曾停賽半年，如今獲認為「已更生」並可吹罰最高級別賽事。（路透社）

但多名多蒙特球員都大感不滿，賽後紛紛怒轟施華耶，當中比寧咸接受挪威電視台Viaplay訪問時道：「你可以看到今場比賽很多判決……在德國最重大的一場比賽，你讓一個曾經操控比賽結果的球證執法，你還能預期什麼？」

比寧咸所指的「假波」，是2005年轟動一時的德國足球假波案。主犯為球證凱沙（Robert Hoyzer），他收買多個球證，操控多場德乙、德丙和德國盃賽事賽果。施華耶正是當日曾被他收買的球證之一，因收受凱沙300歐元賄款，曾被罰停止執法半年。

比寧咸賽後一番話引來軒然大波。（twitter）

現任球評的前球證格拉菲（Manuel Grafe），正是當年有份揭露這宗假波案的一員，他表示明白多蒙特球員的憤怒：「這些判決都對多蒙特不利，對賽果也有決定性影響。這場賽事的判罰失衡了，在這種頂級賽事，一個頂級球證應該對於執法的平衡有更好感覺。」

德國《圖片報》報道，德國足總的義務「球證觀察者」哈斯（Marco Haase）「已向比寧咸及格拉菲提出刑事訴訟」，指他們涉嫌侮辱及誹謗，哈斯指出比寧咸「不可能從自身的真實經驗去談及此事（施華耶曾涉假波案）」，似乎意指2005年假波案被揭發之時，2003年出生的比寧咸只得2歲。《天空體育》報道指，案件會交由多蒙特市的檢控機構處理，當地警方已展開調查，再決定是否需要作刑事檢控，預計今周稍後會有結果。

至於針對格拉菲的訴訟，則是源於他過往曾如此評價施華耶：「所有曾收受凱沙賄款的人，都不應再主吹職業足球賽。」德國足總亦證實，他們已就比寧咸的事件指開調查，德國媒體指比寧咸或會因而遭判停賽。

多蒙特方面則力撐比寧咸，球會行政總裁華斯基稱：「也許他的話沒有必要，但的確沒有說錯，他沒有散播謠言，只是提及過去發生過的事。他會說這番話，也是源於一個18歲男孩在那情況下會比較情緒化。」球會體育總監索克亦指出：「他只得18歲，在一場激烈且充滿情緒的比賽後，才說出這番話。我們會支持他。」