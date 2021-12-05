德甲︱多蒙特僅負拜仁球證爭議判決成關鍵　夏蘭特比寧咸齊怒轟

多蒙特主場對拜仁慕尼黑的榜首大戰，再次在爭議之中結束。一度為多蒙特追成2：2平手的艾寧夏蘭特賽後指摘球證施華耶（Felix Zwayer）「驕傲自大」，中場比寧咸更毫不掩飾地宣稱，「他之前曾經造假波，你還能預期什麼？」
多蒙特的不滿，遠不止77分鐘拜仁獲得一球全取3分的十二碼。
今仗比賽中，多蒙特球員已多次對球證施華耶的判決感到憤怒，77分鐘針對曉姆斯禁區內犯手球的十二碼判罰，只是令他們忍無可忍的爆發點。
羅拔利雲度夫斯基操刀主射入網，個人梅開二度，為拜仁奠定3：2勝果。賽後多蒙特陣中英格蘭小將比寧咸受訪時，不認同球證判決，「我認為那球不是十二碼，曉姆斯甚至沒有看向皮球，他正為搶得控球權奮戰，是皮球擊中他。」
比寧咸愈說愈激動，「你可以看到今場比賽很多判決……在德國最重大的一場比賽，你讓一個曾經操控比賽結果的球證執法，你還能預期什麼？」
這個18歲英格蘭新星所指的，是2005年轟動一時的德國足球假波案。主犯為球證凱沙（Robert Hoyzer），他收買多個球證，操控多場德乙、德丙和德國盃賽事賽果。施華耶正是當日曾被他收買的球證之一，因收受凱沙300歐元賄款，曾被罰停止執法半年。即使已事隔多年，多蒙特仍未淡忘，刻意重提舊事。
賽後同樣接受傳媒訪問的前鋒夏蘭特，顯得較比寧咸克制，卻仍充份表達對球證施華耶的不滿，「說到球證我認為是個醜聞。」他認為早在拜仁獲得十二碼前，多蒙特已應該在馬古列奧斯被侵犯時先獲十二碼。他一度向球證建議翻看VAR畫面，不得要領之餘，還被氣得一肚火。
「明顯的十二碼，我問他（球證），『你為何不去看看』，他驕傲地說：『沒有需要』。現在我需要冷靜一點，但他真是太自大，我不會再說更多。」
多蒙特中場安利簡恩賽後也表達對球證的憤怒，「要由一記如此垃圾的十二碼決定戰果，真是恥辱。很抱歉我必須這樣說。我站在這裏，再說一次有關球證的判決。我們踢了一場偉大的比賽，然後發生這種事。」
備受批評的球證施華耶稱，他看到曉姆斯的手肘觸碰皮球，但不肯定手肘有否伸出，因此他去查看比影影片。至於列奧斯疑被侵犯那一球，他說自己視野清晰，故沒有必要翻看，而視像助球球證（VAR）跟他的看法也沒有出入，「我有非常清楚和毫不含糊的印象，那一球已獲檢視，並已得到VAR方面的確認。」
就算球證親自解畫，可是連拜仁主帥拿高士文，也表示理解對手的怒意，「我們值得這場勝利，但我能夠理解對於兩個有關十二碼決定的討論。」