德甲︱多蒙特僅負拜仁球證爭議判決成關鍵　夏蘭特比寧咸齊怒轟

多蒙特主場對拜仁慕尼黑的榜首大戰，再次在爭議之中結束。一度為多蒙特追成2：2平手的艾寧夏蘭特賽後指摘球證施華耶（Felix Zwayer）「驕傲自大」，中場比寧咸更毫不掩飾地宣稱，「他之前曾經造假波，你還能預期什麼？」

多蒙特的不滿，遠不止77分鐘拜仁獲得一球全取3分的十二碼。



利雲度夫斯基為拜仁77分鐘射入十二碼，3：2擊敗多蒙特全取3分。（路透社）

今仗比賽中，多蒙特球員已多次對球證施華耶的判決感到憤怒，77分鐘針對曉姆斯禁區內犯手球的十二碼判罰，只是令他們忍無可忍的爆發點。

羅拔利雲度夫斯基操刀主射入網，個人梅開二度，為拜仁奠定3：2勝果。賽後多蒙特陣中英格蘭小將比寧咸受訪時，不認同球證判決，「我認為那球不是十二碼，曉姆斯甚至沒有看向皮球，他正為搶得控球權奮戰，是皮球擊中他。」

比寧咸愈說愈激動，「你可以看到今場比賽很多判決……在德國最重大的一場比賽，你讓一個曾經操控比賽結果的球證執法，你還能預期什麼？」

多蒙特球員比寧咸怒轟賽會派出曾操縱球賽結果的球證執法對拜仁的比賽。（網上圖片）

這個18歲英格蘭新星所指的，是2005年轟動一時的德國足球假波案。主犯為球證凱沙（Robert Hoyzer），他收買多個球證，操控多場德乙、德丙和德國盃賽事賽果。施華耶正是當日曾被他收買的球證之一，因收受凱沙300歐元賄款，曾被罰停止執法半年。即使已事隔多年，多蒙特仍未淡忘，刻意重提舊事。

賽後同樣接受傳媒訪問的前鋒夏蘭特，顯得較比寧咸克制，卻仍充份表達對球證施華耶的不滿，「說到球證我認為是個醜聞。」他認為早在拜仁獲得十二碼前，多蒙特已應該在馬古列奧斯被侵犯時先獲十二碼。他一度向球證建議翻看VAR畫面，不得要領之餘，還被氣得一肚火。

「明顯的十二碼，我問他（球證），『你為何不去看看』，他驕傲地說：『沒有需要』。現在我需要冷靜一點，但他真是太自大，我不會再說更多。」

夏蘭特一度為多蒙特追平2：2，仍不足以為球隊在拜仁身上搶得分數。（Getty Images）

多蒙特中場安利簡恩賽後也表達對球證的憤怒，「要由一記如此垃圾的十二碼決定戰果，真是恥辱。很抱歉我必須這樣說。我站在這裏，再說一次有關球證的判決。我們踢了一場偉大的比賽，然後發生這種事。」

德甲大戰捲入爭議的球證施華耶。（路透社）

備受批評的球證施華耶稱，他看到曉姆斯的手肘觸碰皮球，但不肯定手肘有否伸出，因此他去查看比影影片。至於列奧斯疑被侵犯那一球，他說自己視野清晰，故沒有必要翻看，而視像助球球證（VAR）跟他的看法也沒有出入，「我有非常清楚和毫不含糊的印象，那一球已獲檢視，並已得到VAR方面的確認。」

就算球證親自解畫，可是連拜仁主帥拿高士文，也表示理解對手的怒意，「我們值得這場勝利，但我能夠理解對於兩個有關十二碼決定的討論。」

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