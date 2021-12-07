Yahoo十大熱搜奧運運動員｜金牌張家朗居首　游泳兩銀何詩蓓排第3

雅虎香港今日公布2021年十大熱搜奧運運動員，為香港贏得金牌的張家朗榮登首位，獲得銅牌的「牛下女車神」就排次席，而在游泳獲得兩面金牌的何詩蓓就在熱搜榜中列第3。
「Yahoo全年搜尋人氣榜2021」今日揭盅，其中在十大熱搜奧運運動員的項目中，為香港贏得史上第二面金牌的張家朗，毫不意外地居首位。張家朗在今夏的東京奧運的男子個人花劍贏得冠軍。
張家朗周日剛出戰本地比賽：
排第2位的是「牛下女車神」李慧詩，她在今屆奧運場地單車女子爭先賽勇奪銅牌，獲得個人第二面奧運獎牌。至於第3位的是何詩蓓，她幫香港在游泳項目作出奧運零的突破，贏得女子100米及200米自由泳銀牌，成為首位在一屆奧運中贏得兩面獎牌的運動員。
受球衣風波影響的羽毛球手伍家朗，就在熱搜奧運運動員榜中列第4位。在Yahoo熱搜奧運運動員榜中，劍擊隊是大贏家，除了張家朗外，還有排第5位的「微笑劍后」江旻憓以及第10位的吳諾弘。江旻憓在女子個人重劍8強止步，至於吳諾弘是男子團體花劍成員之一，港隊最終得到第7名，吳諾弘小時候曾做童星，較為人熟悉。
2021年Yahoo搜尋「十大熱搜奧運運動員」排行榜：
1.張家朗
2.李慧詩
3.何詩蓓
4.伍家朗
5.江旻憓
6.杜凱琹
7.謝影雪
8.歐鎧淳
9.劉慕裳
10.吳諾弘