Yahoo十大熱搜奧運運動員｜金牌張家朗居首　游泳兩銀何詩蓓排第3

雅虎香港今日公布2021年十大熱搜奧運運動員，為香港贏得金牌的張家朗榮登首位，獲得銅牌的「牛下女車神」就排次席，而在游泳獲得兩面金牌的何詩蓓就在熱搜榜中列第3。



「Yahoo全年搜尋人氣榜2021」今日揭盅，其中在十大熱搜奧運運動員的項目中，為香港贏得史上第二面金牌的張家朗，毫不意外地居首位。張家朗在今夏的東京奧運的男子個人花劍贏得冠軍。

張家朗周日剛出戰本地比賽：

劍擊｜張家朗挑戰盃4強遇不一樣考驗 決賽驚險反勝蔡俊彥封王

張家朗在挑戰盃4強遇考驗，驚險晉級，最後贏得冠軍。（盧翊銘攝）

排第2位的是「牛下女車神」李慧詩，她在今屆奧運場地單車女子爭先賽勇奪銅牌，獲得個人第二面奧運獎牌。至於第3位的是何詩蓓，她幫香港在游泳項目作出奧運零的突破，贏得女子100米及200米自由泳銀牌，成為首位在一屆奧運中贏得兩面獎牌的運動員。

受球衣風波影響的羽毛球手伍家朗，就在熱搜奧運運動員榜中列第4位。在Yahoo熱搜奧運運動員榜中，劍擊隊是大贏家，除了張家朗外，還有排第5位的「微笑劍后」江旻憓以及第10位的吳諾弘。江旻憓在女子個人重劍8強止步，至於吳諾弘是男子團體花劍成員之一，港隊最終得到第7名，吳諾弘小時候曾做童星，較為人熟悉。

2021年Yahoo搜尋「十大熱搜奧運運動員」排行榜：

1.張家朗

2.李慧詩

3.何詩蓓

4.伍家朗

5.江旻憓

6.杜凱琹

7.謝影雪

8.歐鎧淳

9.劉慕裳

10.吳諾弘