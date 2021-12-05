劍擊｜張家朗挑戰盃4強遇不一樣考驗 決賽驚險反勝蔡俊彥封王

男子花劍奧運金牌張家朗在周日（5日）出戰挑戰盃劍擊錦標賽，在4強與決賽一度陷入苦戰，最終展現王者氣勢反勝對手，驚險贏得冠軍。



張家朗在上周香港劍擊公開賽傷癒復出，以15：4大勝蔡俊彥奪得冠軍。相隔一周，他乘勇出戰在科學園舉行的挑戰盃，挾小組賽全勝直入32強，連闖兩關後遇上「大師兄」張小倫以15：8輕鬆取勝，殺入4強後遇上今賽最大考驗。

男花在本地賽的4強劍手，近年不外乎是熟悉名字如「大師兄」張小倫、蔡俊彥、吳諾泓，以及今年初歸隊的崔浩然等港隊主力。今賽男花4強，由本地排名第20的鄭鐵男對上奧運金牌張家朗。

鄭鐵男成為今次挑戰盃的一大驚喜。（盧翊銘攝)

面對鄭鐵男，張家朗在初段意外地被對手壓制落後0：5，張家朗在取得第一分後罕有地激動大叫，鄭鐵男即再一舉拉開至8：2。該新星大部分時間領先，但張家朗頂住壓力，由落後5分追平12：12後，失去主導權的鄭鐵男終敵不過奧運金牌的反擊，張家朗以15：13驚險晉身決賽。

鄭鐵男（左）向奧運金牌張家朗進逼。（盧翊銘攝）

張家朗在冠軍戰遇上淘汰崔浩然過關的蔡俊彥，重演上周公開賽決賽戲碼。重整旗鼓的蔡俊彥一洗上周被張大炒4：15頹風，開局進攻接連得手取得3：0，雙方打得激烈，蔡俊彥大部分時間領先，直至張家朗追至10：11逐漸挽回形勢，最終反勝蔡俊彥13：15，離港出戰世界賽前連續於兩個本地賽封王。

張家朗4強初段落後0：5，令在場圍觀劍手與工作人員均露出意外神情，直到中段仍處於落後，不少人也為這名奧運金牌感到緊張，張家朗力讚鄭鐵男表現出色，「他都是體院練的，他打得好好。」張家朗坦言初段未進入狀態，直到被拉開分數時才重拾比賽節奏。

港隊代表出戰挑戰盃（按圖放大）：

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鄭鐵男獻驚喜 張家朗：是個很好的現象

以往4強對手均是耳熟能詳的港隊主力，今仗面對亞青代表鄭鐵男，張家朗喜見男花水平提升，「我覺得這是一個很好的現象，不只是小倫、我、蔡俊彥等人，很多不同的劍手都可以上到嚟打，拎到獎，對男花是好事。」

張家朗將挾奧運金牌之姿出戰世界賽，他坦言不感壓力、反而更能放開來打，「用另一心態令自己打得舒服點，既然我已取得奧運冠軍，便可以放鬆點打，因我已得到我想要的金牌，不是負面的想法而是令自己沒那麼大壓力。」

張家朗在4強遇考驗，驚險晉級。（盧翊銘攝）

他坦言在東京奧運奪得金牌後，直到月中離港戰世界賽，這數個月體驗了運動員身分以外的事，「經歷好多不同事物例如拍攝等，是人生好好經驗，但當然前題要專注在劍擊上。」

性格較內向的他笑言仍未習慣在街上被認出，「有時被認到不知怎算，拍照還好，有時有人大叫張家朗，我都唔知點做，要唔要打招呼。」

蔡俊彥（左）在領先下遭張家朗反勝。

崔浩然：復出後「勁過以前」

今賽將影響本地排名，現暫列第6名的崔浩然（Nic）要升上前4取得亞運資格仍有距離，今天取得季軍的他坦言知道自己落後，歸隊後盡力爭分，「拎得一分得一分，上次第三，又拎過第一，會盡自己努力。」

崔浩然在8強力克楊子加，惟4強不敵蔡俊彥無緣決賽。（盧翊銘攝）

兩年前今天，他宣布退役，兩年後今日，他取得季軍並即將再戰世界賽。他笑言：「Facebook提返我原來兩年前今日宣布退役，我還與他們（隊友）搞Party，兩年後男花排名新高，又多了笑運金牌。」

他坦言歸隊後「勁過以前」，「這樣說好自大，但回來後訓練方法、自己打法都改變，隊友都勁咗好多，而我日日都同大家練，所以覺得是有進步。」他指期待有機會在世界賽與隊友合力打團體賽。