國家隊金牌健兒訪港收穫滿滿　鍾天使大曬林鄭月娥簽名相

國家隊奧運運動員周日結束3日訪港行程，返回內地隔離14日，之後再去訪問澳門。開始接受隔離，各位健兒生活苦悶，近日紛紛在微博分享訪港的照片及經歷。東京奧運場地單車女子團體爭先賽金牌鍾天使表示，訪港3天非常開心，收穫滿滿，「最主要拿到了特首的親筆簽名照」。



30歲的鍾天使今日中午在微博表示，3天訪問過程非常開心，而且此行收穫滿滿。她寫：「感受到了香港市民對我們的熱情和支持，也和青年朋友們分享了很多我的職業經歷。最主要拿到了特首的親筆簽名照。」她將幾張訪港的照片放上微博，包括一張她與多名運動員跟特首林鄭月娥的合照，在合照的左上角有林鄭月娥的簽名。

【鍾天使在微博分享訪港的照片】

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女子重劍金牌孫一文昨日分享了訪港時的照片，包括她與香港劍手江旻憓有說有笑的合照。她寫：「這次隨奧運代表團訪港，給大家展示了擊劍運動的魅力，也享受了現場觀看其他項目的福利，打算多學一門手藝。」

【孫一文在微博分享訪港的照片】

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幾位舉重金牌女將都有分享訪港後的感受，例如女子87公斤以上級別冠軍李雯雯就放了她跟曾志偉及王祖藍的合照上微博，感謝香港同胞的熱情招待。87公斤級的汪周雨就表示：「三天不足以欣賞領略香港的美，但香港市民熱情似火的情感我們已完全體會。」

【李雯雯在微博分享訪港的照片】

【汪周雨在微博分享訪港的照片】

很受港人歡迎的「亞洲飛人」蘇炳添，今日就在微博分享隔離生活，見到他影了一張自己在床上看電視的照片，看來十分苦悶。他寫：「開始隔離生活，發現自己除了手機什麼都沒有帶，很久沒有看電視了，大家有什麼頻道介紹？」

蘇炳添問大家，隔離時有什麼電視節目推介。（蘇炳添微博）

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