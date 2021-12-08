賓菲加球迷合力「送走教練」　每按一次移動0.1公里　已送到非洲

葡超球隊賓菲加在主帥佐治捷西斯上季重返球隊之下，戰績平平，即使在轉會投入大筆資金亦未能重現他首度執教時的輝煌戰績，惹來球迷不滿。

易帥終究不是球迷能控制，賓菲加球迷遂發起「送走佐治捷西斯」聯署，以有趣的方式表達不滿。



賓菲加目前在聯賽排在第3名，乍看好像不算太壞，但在佐治捷西斯回歸後，他們在轉會市場投入逾1億歐元，屬葡超前所未有的投資金額，佐治捷西斯也曾豪言憑此投資「可以在聯賽摧毀其他對手」，但卻未能踢出強隊的氣勢，在歐聯表現也差劣，5戰過後僅得1勝，有傳若周三深夜未能擊敗基輔戴拿模，捷西斯便會被炒。

以功勳主帥身份回歸賓菲加，戰績卻不如預期，令佐治捷西斯承受莫大壓力。（Getty Images）

事實上，作為葡萄牙名帥的佐治捷西斯曾領賓菲加走過輝煌年代，他在2009至2015年首度執教期間，曾領軍奪得3次葡超冠軍、5次聯賽盃、1次葡萄牙盃，也兩度打入歐霸盃決賽。

雖然今次回歸令捷西斯變得不受歡迎，早前1：3敗予士砵亭後更遭球迷狂噓；但他回歸賓菲加前執教的巴甲球隊法林明高，希望明年可邀他回巢，賓菲加球迷於是設計了一個網站，去「將佐治捷西斯送回法林明高」，按一次按鈕，便可以將捷西斯「送」向法林明高0.1公里，每人每天只可以按一次，目標是完成全程的4691公里。

不消一會，捷西斯已經被「送」到非洲的塞內加爾對開海面，「走」了一半路程，但現實中的他，會否「走」得比這網站更快？

有趣的「送走捷西斯」網站：

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