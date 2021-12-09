街舞・Break Dance｜香港舞者首征世錦賽　在巴黎劇院的見學

2024巴黎奧運，霹靂舞（Break Dance）首次被列為比賽項目，B-Boy Think（曾子驊）與其餘3名香港代表在奧運前先踏上世錦賽舞台，讓香港街舞被看見。



霹靂舞世錦賽在上周六（4日）於法國巴黎夏特雷劇院（Theatre du Chatelet）舉行，香港派出兩男兩女代表出戰，包括B-Boy Think、B-Boy Four，B-Girl Lady Banan以及B-Girl Lady Little。霹靂舞首次登上奧運殿堂，對街舞而言是一大突破，尤其該運動在香港一直不被重視；在次文化方面，香港亦總是慢世界半拍。

4人在海選中落選了，但得到的一定不比名次的意義少。

B-Boy Think代表香港出戰今屆霹靂舞世錦賽。（資料圖片／楊宇翹攝）

霹靂舞起源於街頭，強調自由奔放，4人卻置身於巴黎歷史悠久的劇院，隨音樂節奏即興展現舞姿，雖然海選的204名選手僅能在大廳1 ON 1鬥舞，8強才能踏上歌劇院舞台競逐最高榮譽，惟此經歷對香港舞者來說已是難能可貴。

街舞・Break Dance｜B-boy Think：霹靂舞是一齣起承轉合的電影

香港派出兩男兩女代表出戰世錦賽，包括B-Boy Think、B-Boy Four（右2），B-Girl Lady Banan（左2）以及B-Girl Lady Little（左3）。

29歲的B-Boy Think舞齡近15年，除是本地賽的常勝軍，亦不乏海外賽事經驗，如在日本的「Japan Osaka 1 ON 1」躋身前8、取得「決戰中國」澳門站冠軍、亦於美國「USA San Diego Cypherst8」打入前8；惟要在世界舞台突圍而出始終艱難，他坦言要在世錦賽躋身32強，「比想像中難好多」。

街舞・Break Dance｜地下次文化登上奧運 跳出屬於香港的街舞

比賽在歷史悠久的夏特雷劇院進行，街舞與古典文化衝擊終身難忘。（Breaking For Gold Facebook）

落選的港將在劇院內觀看8強戰，B-Boy Think見證欣賞的美國舞者贏得冠軍。（被訪者提供）

首次出戰頂尖舞者云集的世錦賽，即使準備充足，驊仔在賽前亦不免心情緊張。在204名選手參加的海選中，人群中看到一張張在社交媒體追蹤的臉孔，以往「畀Like」的舞者就在眼前，撐地、頭轉、風車，騰空與定格的力度都無懈可擊。

未能躋身32強，B-Boy Think直言不甘。（資料圖片／楊宇翹攝）

可是，落敗總會不甘，即使敗予世界級強手。「當我知道自己不能入圍32強時，有一種不甘心的感覺，經歷整個比賽過程，當中學到的東西暫時未能夠一一講解清楚，需要一些時間去沉澱，再繼續前進。」B-Boy Think坦然說。

霹靂舞首次被搬上奧運舞台，香港街舞舞者將歷史性出戰奧運，B-Boy Think與其他三人亦是第一次背負香港之名參與世錦賽，他不諱言以港隊身分出賽頗大壓力，「始終第一次代表港隊，所以表現得比平時緊張，由出發去到當地比賽，都有舞蹈總會以及品牌贊助，這次是一個好好的體驗，感受到完全不是個人去比賽，學習在一個體系裏面如何與人相處。」

「我相信未來的自己一定會做得更加好。」B-Boy Think說。（資料圖片／楊宇翹攝）

舞者實力甚至香港街舞發展非一蹴可幾，B-Boy Think對海選止步不失志，他笑言整個旅程最深刻的，是在海選後得到欣賞的舞者對其說「你跳得不錯」。

「始終是第一次參加大型比賽，表現未如理想，但我相信未來的自己一定會做得更加好，期待之後的自己。」成長，大概就是這麼一回事，能力需要經驗淬煉，那將成就3年後奧運更好的自己。

B-Boy Think獲欣賞的法國舞者B-Boy Mr.Kiss稱讚。（被訪者提供）

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