三浦知良離FC橫濱後成搶手貨　或轉戰非職業聯賽隊「兄弟合璧」

日本足球界至寶，年屆54歲的三浦知良，日前宣布離開降班的FC橫濱。

離開球隊，但不會退役，而且相當搶手。日本傳媒指「 King Kazu」相當搶手，離隊消息一出，已有5支球隊正式邀請。



三浦知良的父親兼經理人納谷宣雄指，兒子已收到不少球會查詢去向，「J2、J3、JFL（日本足球聯賽），甚至地區聯賽球隊都有」。其中，JFL球隊鈴鹿得分者（鈴鹿ポイントゲッターズ）已經提出正式邀請，球隊現時主教練，是三浦知良的胞兄三浦泰年。JFL屬於日本聯賽第4級別，亦是業餘聯賽中最高級別。

三浦知良在2017年的入球，獲認可為最長年職業球員入球世界紀錄。（Getty Images）

納谷續指，三浦知良尚收到其他球隊邀請，強調首要考慮出場機會，「J2好，J3也好，錢不是問題。要跟各球隊談談，了解教練如何用他，方是最重要」。他亦透露，兒子亦確實考慮自己的去向，「繼續踢，抑或退役？就算JFL的比賽又能否應付？」

在去季只為FC橫濱在聯賽上陣1分鐘，「象徵式」刷新史上最年長上陣職業球員的紀錄。如此表現，鬥心未頹的三浦自不滿意。縱然FC橫濱提出延長合約，三浦為了上陣機會而婉拒。

稻本潤一今年42歲，在日本球壇來說亦可以征戰，似乎會物色新東家。（IG@junichi_inamoto17）

此外，另一名日本經典球星，曾效力阿仙奴及富咸的前國腳稻本潤一，宣布離開來季降至J3的SC相模原。這名42歲中場，去季在J2上陣9仗。