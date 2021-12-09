傳孫興慜等13人染疫　歐洲足協取消熱刺賽事　李城同爆疫｜英超

熱刺出戰主場對雷恩的歐協聯關鍵戰前，隊內卻有至少13名職球員染上新冠肺炎，盛傳韓國前鋒孫興慜是其中一人，主帥干地也公開表示非常擔憂。

熱刺稍早前宣布與歐洲足協商議後取消賽事，令已抵達倫敦的雷恩相當不滿，歐洲足協一度稱賽事會如期進行，卻在短短一小時後改變主意。



熱刺主帥干地在星期三晚上的視像記者會透露，球隊「每天都有新確診」，原定對雷恩的正選11人亦有新增確診，有指缺席操練的8名球員均染疫，包括孫興慜、盧卡斯莫拉、賓戴維斯、基斯甸羅美路、艾馬遜和拜恩基爾，再加另外兩名球員均「中招」，全部均在自我隔離中；早前出任暫代領隊的賴恩美臣則有傳是5名染疫教練及職員之一。

孫興慜上周在英超取得入球，未料隨即傳出染上新冠肺炎。（Getty Images）

熱刺周四（9日）先宣布取消對雷恩一戰，亦根據當地衛生部門指示，關閉訓練基地內一隊隊員的訓練區域。惟雷恩抵達倫敦後才獲悉消息，直指熱刺單方面取消賽事。

熱刺疫情詳細報道：

干地坦言隊內疫情令他相當擔心。（Getty Images）

歐洲足協在周四香港時間下午4時左右一度發聲明，強調：「比賽會按原定賽期舉行。」又指若想獲知有關熱刺隊內的疫情，「請向球會查詢，現階段我們不會作進一步評論。」

然而僅1小時候，各大傳媒紛紛報道，指歐洲足協已發出聲明，決定熱刺對雷恩一戰會取消，「我們確定熱刺對雷恩的賽事今晚不會舉行，稍後會提供更多資訊。」消息指，歐洲足協正與對賽雙方協商新賽期，並需趕在12月31日的「死線」前補賽，惟熱刺現在同時申請更改本周日晚作客白禮頓的英超賽事賽期，加上12月底的快車檔期，要補賽並不容易。

李斯特城隊內同樣爆發疫症，羅渣士終召來3位青年軍隨隊出戰拿坡里。（Getty Images）

另一英超球會李斯特城同樣爆疫，共有7名球員分別染上新冠肺炎或其他病症，包括伊恩拿祖、艾馬迪、艾約斯佩雷斯、盧卡文、維斯特加特、賓高域及迪利甘保，全部需留家休息，為了周五凌晨在歐霸盃作客拿玻里的賽事，李城徵召了3名青年軍與一隊前往意大利作賽，3人分別為Ben Nelson、Oli Ewing及Kasey McAteer。

英超第16輪直播賽程：