英超｜熱刺疫情失控取消歐協聯關鍵戰　對方發聲明保留追究權利

英超球隊熱刺爆發新冠肺炎疫情，領隊干地公開表示憂慮，「情况非常嚴重」。

球隊原定明晨（10日）在歐協聯尾輪分組賽主場對法甲雷恩，今早宣布因為陣中已有職球員共13人確診，將會取消。不過，雷恩隨後發聲明炮轟熱刺單方面拒賽，保留追究權利。



干地在星期三晚上的視像記者會稱「每天都有新的人員中招」，更指操練後原定明天正選上陣的11名球員中，又有一人確診。熱刺本來安排中場賀積查治接受提問，但在干地離開後宣布取消。

熱刺13職球員確診干地愁爆 歐協聯生死戰照踢 申請周日英超改期

熱刺在官方社交媒體貼出空場照，表示球賽不會如期上演。（IG@spursofficial）

熱刺今早宣布因為隊內多人確診，與歐洲足協商議後取消今晚賽事，同時根據衛生部門指示，關閉訓練基地內一隊隊員的訓練區域。不過，已經抵達倫敦的雷恩得悉「冇波踢」後發聲明指摘對手單方面取消賽事，強調並非共識。

干地在記者會上直言情况很壞。（Getty Images）

雷恩的聲明更似指控，事關內容相當詳細，更列出時間。聲明指「按熱刺在星期三晚9點的公告，雷恩希望釐清以下事實。歐洲足協代表、熱刺及雷恩的化表在晚上7點45分召開視像會議。熱刺的足球總監表示不欲作賽，但三方未達一致決定」。

歐洲足協規例訂明，球隊若未能派出13名合資格球員，或未能派出合資格門將，方有機會改期。雷恩的聲明續指，熱刺不想交代確診的人數，實無法證明熱刺是否沒法作賽。聲明繼續「爆料」：「熱刺方面指此乃英國當局的決定，卻無提供官方文件。歐洲足協尚未正式取消賽事，雷恩會繼續出賽，並保留向歐洲足協追究的權利。」雷恩更形容事件是「倫敦陰霾」，「星期三中午前，熱刺還說賽事會舉行，我們降落後卻警告，熱刺有意不出賽。」

熱刺今仗須擊敗已經出線的雷恩，才可肯定出線。兩軍在首循環作客雷恩打和。（Getty Images）

是否真的「唔夠腳」？《football.london》根據熱刺星期三操練的照片，點算出席球員。報道強調按照當天拍攝15分鐘操練的影像，有16名一隊球員，包括洛里斯、哥連尼及班頓柯士甸共三名門將，主力如哈利卡尼、賀積查治、艾歷迪亞等亦現身。但傳聞確診的孫興慜、盧卡斯莫拉、賓戴維斯、艾馬遜，均未見於照片中。出席操練者尚有10名青年球員出席。

孫興慜是傳聞染疫的球員之一。（Getty Images）

歐洲足協亦未正式公布，惟就算批准延遲，何時補賽亦會令熱刺的聖誕快車「加快」，因為歐洲足協指明分組賽須於本年12月31日前完成。至於本周日晚作客白禮頓的英超，熱刺亦擬向賽會要求改期，尚未有定案。

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