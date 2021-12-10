維港泳2021｜運輸署公布特別交通安排　有段時間渡海小輪服務暫停

「新世界維港泳」將於12月12日（星期日）早上舉行，運輸署今日發稿提醒市民，為配合2021年渡海泳比賽，本周末（12月11日及12日）在灣仔北及尖沙咀將實施以下特別交通及運輸安排：



（1）由12月12日凌晨零時三十分至下午一時，金紫荊廣場外的一段博覽道東（包括上落客區）將臨時封閉。

（2）由十二月十一日上午九時至十二月十二日中午十二時，九龍公眾碼頭第3號至5號登岸梯級將暫停使用。由十二月十一日上午九時至十二月十二日下午一時，灣仔香港會議展覽中心登岸梯級及尖沙咀星光大道登岸梯級將暫停使用。

（3）由十二月十二日上午七時三十分至上午十一時（視乎受影響海港範圍實際重開時間而定），來往灣仔與尖沙咀及來往中環與紅磡的渡輪服務將暫停服務。

（4）由十二月十二日凌晨零時三十分至下午一時，位於博覽道東的過海巴士路線第961號的終點站會遷往灣仔北臨時公共運輸交匯處；位於博覽道東近會議道的新巴路線第H1號的中途巴士站則會遷往灣仔碼頭外。兩條巴士路線於封路期間會臨時改道。

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駕駛人士請盡量避免駕駛車輛前往受影響地區。如遇交通擠塞，駕駛人士請保持忍讓，並遵從警方的指示。運輸署亦呼籲市民如需前往該區，應盡量使用公共運輸服務。

公共運輸營辦商會張貼通告，通知乘客有關的臨時安排。使用公共運輸服務的乘客亦需特別留意有關巴士路線改道及遷移車站的安排。運輸署及警方會密切留意交通情況，並在有需要時採取適當措施。

市民可瀏覽運輸署網頁（www.td.gov.hk）或「香港出行易」流動應用程式，以獲取有關特別交通及運輸安排的詳情。