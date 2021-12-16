美國體操前隊醫性侵逾300女運動員　官司經歷5年達和解協議

美國體操隊前隊醫拿薩（Larry Nassar）性侵逾300名女運動員案件，經過5年法律訴訟，數百名受害人與多個體育組織達成和解協議，賠償3.8億美元（約29.6億港元）。受害人的代表律師形容為歷史時刻，認為是受害者的勇敢而取得勝利。



數百名受害者與美國體操協會、美國奧林匹克和殘奧委員會及保險公司在周一（13日）達成和解協議，獲3.8億美元（約29.6億港元）賠償。這是美國歷來最大宗性侵和解案之一，代表律師表示會繼續向未及時阻止拿薩惡行的美國聯邦調查局（FBI）、美國體操協會（USAG）和美國奧委會追究責任。

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美國體操名將（左起）拉絲曼、比拉絲、馬朗妮和妮高絲，到美國國會作證，指出FBI探員如何在拿薩事件中瀆職。（Getty Images）

代表180多名受害人的律師John Manly周一在聲明中說：「我們戰勝的原因很簡單，是因為受害者的勇氣和堅強。這些勇敢的女性公開談論遭遇，讓更多追夢的孩子免於被迫遭受身心虐待或性侵。」

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現年58歲的拿薩被指控過去20多年，曾以協助治療為名性侵超過300名女性。（Getty Images）

現年58歲的拿薩在擔任美國體操協會和密歇根州立大學的醫生期間性侵運動員，他在2017年底和2018年初承認多項性侵指控，先後被判囚高達175年及125年，現正在服刑。數百名指控受到他性侵的受害者中，包括美國體操女王比拉絲（Simone Biles）、奧運體操金牌選手拉絲曼（Aly Raisman）及馬露妮（McKayla Maroney）。

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代表180多名受害人的律師John Manly指取得勝利是因着受害者的勇氣。（Getty Images）

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