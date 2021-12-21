足球熱話｜夏蘭特揮揮手惹離隊疑雲　金牌經理人指不急於作決定

冬季轉會窗即將開啟，怎能沒有關於「挪威神鋒」艾寧夏蘭特的傳聞。這名多蒙特前鋒上周中完成聯賽後，完場時向在場的主場球迷揮揮手，令人引起遐想，多蒙特高層隨即闢謠，而他的經理人拉奧拿亦有話兒。



艾寧夏蘭特（Erling Haaland）是新一代球王接班人，關於他的轉會消息不絕，多間歐洲勁旅包括曼城﹑曼聯﹑皇家馬德里及巴塞隆拿等亦盛傳對他有意思，看來離開多蒙特，似乎只是時間的問題。

經理人拉奧拿談夏蘭特去向 提4大潛在球會：曼城遠勝曼聯

上周中德甲主場對格雷德霍夫（Greuther Furth），是本年度最後一場主場賽事，夏蘭特梅開二度，助球隊全取3分。完場後，這名挪威球星向主場球迷揮手，這個看似平常的動作，卻惹來不少遐想，難道這是夏蘭特向多蒙特球迷說再見？

夏蘭特上周中聯賽完場時，向主場球迷揮手，引起不少遐想。（Getty Images）

多蒙特體育總監索克（Michael Zorc）看到這條照片，他亦有點奇怪，其後再問夏蘭特本人，這名高層向球迷派定心丸，「雖然這照片有古怪，但不用過份演繹，我與夏蘭特談及這問題，他說沒有特別意思，就是這樣。」

夏蘭特今季德甲上陣11場，並攻入13球。（Getty Images）

莫道你在選擇人，人亦能選擇你，雖說是夏蘭特大把人爭，但他的經理人拉奧拿透露轉會的動向，一動不如不靜也是其中一個選項，「我們依然尋找最好的選項，我不排除他（夏蘭特）留在多蒙特多一年。」

23歲以下最高身價前鋒（資料來源：CIES）

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