轉會｜經理人拉奧拿談夏蘭特去向　提4大潛在球會：曼城遠勝曼聯

多蒙特前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）是轉會市場上最炙手可熱的球員，他僅21歲已證明自己是世界級前鋒之一。

其「金牌經理人」拉奧拿（Mino Raiola）早前接受訪問時，大談夏蘭特的潛在「下家」，當中卻沒有曼聯也沒有利物浦，惹來兩大名宿加歷查和加利尼維利激烈辯論。拉奧拿終在Instagram發文澄清。



拉奧拿日前接受德國電視台Sport1訪問時，直言夏蘭特「很有機會在下一個夏季轉會窗轉會」，指他「有能力、也將會踏出下一步，拜仁慕尼黑、皇家馬德里、巴塞隆拿、曼城——這些是他有能力去的大球會。」

曼城是拉奧拿提及的4間球會中，唯一一支英超球隊，雖然他也有提起曼聯，卻不是從好的角度而言：「曼城近年贏得了5次英超冠軍，顯然比曼聯多許多。當我們轉會到多蒙特時，就知道我們始終會踏出這一步。」

這句說話令外界認為拉奧拿在暗示夏蘭特若登陸英超，將會去曼城，令曼城主帥哥迪奧拿面對記者提問時斬釘截鐵道：「別問我，我不會回答的，下一條問題。」

拉奧拿稱自己會不惜一切為旗下球員爭取最大權益，「我不為錢而做事」。（Getty Images）

拉奧拿言論惹雙紅名宿激辯 加歷查：曼聯有兩個36歲前鋒

不過拉奧拿的說話，同時刺激了現任球評家的兩大「雙紅」名宿——利物浦前副隊長加歷查，及曼聯前後衛加利尼維利，「加利仔」先「抽水」道：「他（拉奧拿）有提起利物浦嗎？」

加歷查答道：「沒有呀，我們不需要他（夏蘭特）。」加利仔續道：「哎呀，他也沒有提起利物浦呀，我只是確認一下。」最終加歷查亦忍不住反擊：「你們（曼聯）有兩個36歲前鋒呢（指卡雲尼及C朗拿度，前者實際為34歲）。」

退役後同任球評的加歷查（左）和加利尼維利（右）經常為母會而辯論。（Getty Images）

拉奧拿談夏蘭特的去向引起莫大迴響，他周六終再在Instagram發文澄清：「我想澄清自己在Sport1的訪問：我在談論夏蘭特的將來時所提及的4間球會，只是例子，當他離開（多蒙特）時，他會去15間歐洲頂級球會的其中一間。」

「現在艾寧只專注在踢球之上，並沒有跟任何球會接觸。我再強調，我所說的是，他不一定會在今個夏天（2022年）離開，也許會是再下一個（2023年）。」夏蘭特今季雖一度受傷患困擾，但為多蒙特上陣14場已攻入17球、交出5次助攻。

▼2022夏季轉會窗潛在免簽陣容▼

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