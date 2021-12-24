劉知名等五空手道港將染疫　劉慕裳昨曾同房賀聖誕未戴口罩

5名空手道運動員日前完成在哈薩克舉行的空手道亞錦賽後，於昨晚（23日）途經首爾飛抵香港，並於香港國際機場檢測中對新型冠狀病毒呈陽性反應，由衛生署安排送院接受治療。

從社交媒體所見，劉慕裳在21小時前與港隊成員曾接觸，今日返美訓練的她暫未有更新。



香港體育學院發出聲明，38名空手道港將、教練及工作人員，於上月起分兩批出戰兩項國際大賽，包括於11月16至21日在杜拜舉行的世錦賽，以及於12月18至22日在哈薩克舉行的亞錦賽（包括成人組及青少年組別）。

港隊第一批大軍於11月11日從香港前往杜拜參加世錦賽，完成世錦賽後再飛往哈薩克參加亞錦賽；包括劉知名在內的第二批運動員，則於本月12日從香港直飛哈薩克參賽。

空手道隊在亞錦賽取得佳績，青少年隊取得1金1銀5銅，成人隊取得3銅。（總會提供）

劉知名在內5人確診

港隊完成比賽後，分成兩批返港，第一批共13人於本月21日回港，包括12名運動員及一位總會團長，他們現於檢疫酒店隔離中，暫時所有檢測皆呈陰性；包括全運會銅牌得主劉知名在內的第二批共18人（15名運動員及三名教練和工作人員），昨晚從哈薩克經首爾抵港，當中5人對新型冠狀病毒呈陽性反應。

劉慕裳昨日曾上載與朋友在房內派對的照片，當中包括胞兄劉知名（左上），且沒有戴口罩。（劉慕裳instagram）

而從社交媒體所見，劉慕裳在21小時前與港隊成員亦曾接觸，包括在病毒檢測呈陽性反應的兄長劉知名。據知她今早啟程返美，繼續訓練，暫未收到香港體育學院相關更新。

劉知名在內5名港將初步確診。（中國空手道協會）

其餘4名運動員和3名教練，當中3人已抵達美國及英國訓練，另外4人將前往杜拜繼續集訓。

劉慕裳在21小時前與港隊曾接觸。（資料圖片）

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