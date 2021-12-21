空手道亞錦賽｜劉慕裳勇奪銅牌完結2021　港青小將摘1金1銀5銅

東京奧運空手道銅牌得主劉慕裳（Grace）今日（21日）於哈薩克亞錦賽再度登場，在銅牌戰取得24.56分，擊敗越南選手，獲得季軍。



劉慕裳在東京奧運勇奪銅牌，再於上月的杜拜世錦賽添銅。昨日她乘勇轉戰亞錦賽，以小組次名出線至次圈後，Grace雖取得24.92高分，仍再排於日本選手小野Hikaru之後，獲得第二名，無緣冠軍戰。

空手道亞錦賽｜劉慕裳明爭銅牌 鄧宇軒奪青年組金牌

劉慕裳以銅牌圓滿結束2021年最後一場賽事。（Getty Images）

世界排名第5的劉慕裳落入銅牌戰後在個人Facebook寫道：「條籤draw完再draw，都係無同日本分開到。今日的表現對得住所有人，對得住教練，對得住所有人，其餘的，老天自有安排。」

Grace在調整後於今晚銅牌戰再度出擊，面對世界排名第85位的越南代表阮氏芳（THI PHUONG NGUYEN），她取得24.56分，阮氏芳的得分為23.54分，Grace再次獲得季軍。

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劉慕裳挾世錦賽銅牌之勢出戰亞錦賽。（Getty Images）

亞青賽勇奪1金1銀5銅

空手道港將在今屆亞錦賽青年賽事取得1金1銀5銅佳績。

小將鄧宇軒則在日前的男子U21個人形封王，為港贏得首面亞青金牌，而女子U21個人形的羅心汶則奪得銅牌。此外，青年組的郭灝謙（男子個人形）、蔣先怡（女子個人形）、少年組的曾栢賢（男子個人形）及李藝怡（女子個人形）均獲得銅牌。

除了形項目外，鄭栩彬在男子組手U21 60公斤以下級別勇奪銀牌。

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