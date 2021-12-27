英超｜阿仙奴狂數諾域治四連勝　阿迪達再避談奧巴美揚前途

英超「拆禮物日」的年末快車，阿仙奴作客5球大勝諾域治，聯賽四連勝，主帥阿迪達當然滿意麾下表現，但當他賽後被問及奧巴美揚的前途問題時，再一次未有正面回應。



近況大勇的阿仙奴在「拆禮物日」作客鬥榜尾的諾域治，拿卡錫迪繼續戴上隊長臂章領軍，配合奧迪加特及布卡約沙卡攻堅。兵工廠開賽6分鐘由沙卡先開紀錄，這名英格蘭新星下半場再下一城，梅開二度，加上泰亞尼﹑拿卡錫迪及伊美路維各建一功，5球大勝諾域治。

奧巴美揚繼續被放逐 沙卡梅開二度 阿仙奴5：0大炒諾域治

泰亞尼亦有一球進賬，助阿仙奴大勝諾域治5球。（Getty Images）

適逢佳節，阿仙奴順利「拆禮物」大勝一場，聯賽4連勝，以35分續居第4位。兵工廠主帥阿迪達賽後盛讚麾下表現，「這是一場主要的勝仗，在英超作客贏波並不容易，今仗我們交出銳利的表現，而球隊亦在正確的方向，我感到非常滿意。」

阿仙奴大勝，阿迪達當然笑得出。（Getty Images）

阿仙奴官方日前上載一張聖誕全家福，被雪藏的奧巴美揚亦有現身，但今仗依然無影，不入大軍名單，當阿迪達被問及對方在球會的未來時，隨即變身「達Sir錄音機」，「他（奧巴美揚）並不在今仗的名單中」，記者再追問多次，阿迪達就重複多一次，「這是今天的決定，他沒有被列入名單中，我們揀選了其他球員。」

即使被投閒置散，奧巴一於少理，繼續歡度佳節，更在社交網站上載與家人的合照，除了配上聖誕快樂外，其後更有「家庭行先」的標籤，難道這是在暗地反擊阿迪達？

阿仙奴聖誕全家福賀佳節 奧巴美揚現身「解凍」在望？