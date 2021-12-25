英超｜阿仙奴聖誕全家福賀佳節　奧巴美揚現身「解凍」在望？

阿仙奴主帥阿迪達與奧巴美揚關係勢成水火，後者先被雪藏，再被「搣柴」褫奪隊長位置，未知可時再有機會披甲。適逢佳節，兵工廠上載一張全家福，奧巴亦有現身，更正好坐在阿迪達旁邊，難道這是離開「雪櫃」的先兆？



阿仙奴早前主場對修咸頓前夕，奧巴美揚突然從大軍名單中除名，主帥阿迪達直言對方紀律有問題，二人恩怨從此起。這名加蓬射手先被「搣柴」褫奪隊長一職，近數仗未有上陣，其後更不准參與訓練，所以盛傳兵工廠有意出售奧巴。

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奧巴美揚與阿迪達關係勢成水火，在阿仙奴的前途未卜。（資料圖片／Getty Images）

適逢聖誕佳節，阿仙奴當然「應應節」，上載一張全隊的大合照，眾將全數穿上特別版的衛衣，而阿迪達則坐在前排「C位」，奧巴美揚則在他的右方。奧巴久未露面，球迷隨即留言表達掛念之情，直言「見到奧巴真係好」，更有網民說：「急不及待見到奧巴對諾域治入波」。

適逢佳節，阿仙奴上載全家福，奧巴美揚正好坐在阿迪達身旁。（阿仙奴Facebook截圖）

究竟網民願望能否成真？其實難以用一張全家福代表能夠「破冰」，因為這張大合照或在二人關係破裂前拍攝，所以這合照不代表一切。

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阿迪達記者會上被問及奧巴事件時，他直言做法並不是要建立權威，而是有另一原因，「我不需要以一個獨裁方法建立自己的權威，我需要只是尊重及承諾。」阿迪達同時避談奧巴何時「解雪」，大軍名單是逐場決定，該刻未有定案。

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當日攬頭攬頸，如今此情不再。（資料圖片／Getty Images）

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