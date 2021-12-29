J League｜遠藤保仁喜逢第二春　「飛腳之顏」轉投磐田來季J1倒戈

「我的足球人生大部分時間都在這兒過，沒有球會比得上這裏。今回外借離開，回歸飛腳的意欲很強」，遠藤保仁宣布外借磐田時這樣說道。這位日本前國腳去年為求延續生涯，從效力廿年的日職聯（J1）大阪飛腳，外借至日乙磐田山葉。

賽季完結，這位罰球王協助球隊奪冠，重返J1。年屆四十，遠藤踏出生涯重要一步，昨日宣布正式轉會，來季將會倒戈。



去年10月選擇暫別，外借至次級聯賽，遠藤保仁希望尋找新挑戰，證明自己還可以。

來到磐田，遠藤披上50號球衣，今季成為磐田升班功臣之一。他在聯賽出場35次，當中僅一回後備上陣，並射入3球，助攻5次。球隊亦自8月起保持不敗至季尾，事隔一季後重返J1。

遠藤保仁證明自己還能戰鬥，更帶領磐田山葉升班。（Instagram）

外借合約到來年1月結束。遠藤若然繼續以借用形式留在磐田，來季賽事按例不能倒戈。此時，遠藤決定離開效力廿年的老家。他在大阪飛腳的官方網頁表示：「2001年加盟，經歷過非常喜悅的日子。我會一直期待飛腳持續發展，多謝球會所有人士，後會有期。」

家有一老，如有一寶，磐田山葉來季繼續有遠藤坐鎮中場。（ig@jubiloiwata.official）

「飛腳之顏」在40歲之際轉會，還會回到飛腳嗎？日媒報道，遠藤曾跟飛腳的管理層商量後選擇轉會，但不排除在最後日子回到飛腳掛靴。

暫別飛腳7號，何日君再來？（Instagram）

【遠藤保仁披起不同球衣，都有入球】（按圖放大）

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