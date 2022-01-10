江美儀挑戰蚺蛇尖北脊登頂　提醒落山極跣臀部遭殃｜行山

向來喜歡行山跑步的女藝人江美儀日前挑戰難度，從難度最高的北脊登上西貢的蚺蛇尖。她感嘆這是「五星星難度」的路線，但她表示從南脊落山也不簡單，體會到上山容易落山難，更加在途中滑倒，被石頭「哽親」臀部。



江美儀上周五在Instagram放相，見到她在蚺蛇灣與蚺蛇尖合照，還有她沿途登山的照片。她透露了這次的蚺蛇尖行山路線，相信她是從蚺蛇灣上山，經陡峭的蚺蛇北脊登頂，最後選南脊下山回去大浪坳方向。

【江美儀分享行蚺蛇尖的照片】

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蚺蛇北脊素來以高難度見稱，但江美儀表示從南脊落山也不容易，她寫：「五星星難度嘅路程唔係講笑，我哋由北脊上，南脊落，完全體會到咩叫上山容易落山難。落山條路全部細沙石，好跣㗎，我都跣親俾石哽親個pat pat呀！」她多謝一班陪她同行的山友。

行蚺蛇尖那麼崎嶇，江美儀都做足準備，例如穿上越野跑鞋，並戴上手套，方便上落山時手腳並用。從照片見到，她近期愛穿Topo Ultraventure 2女裝越野跑鞋，這款鞋配備Vibram XS trek EVO外底，在技術路線上提供牽引力。她在11月行八仙嶺及麥理浩徑第4段時，也是穿這對以藍、黃為主色的鞋。

【江美儀早前行麥徑第4段的照片】

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