內村航平默然退役　曾創下傳奇紀錄卻在最重要舞台失手｜體操

日本體操選手內村航平，踏入新一年不足兩星期，便在周二（11日）透過經理人公司宣布退役。

有「全能王」美譽、生涯贏過無數錦標的內村，最後一戰卻是最大遺憾。



日本放送協會（NHK）報道，內村航平透過其經理人公司宣布退役的消息，個人則暫未發表感言。

33歲才為生涯劃下句點，對體操選手而言算是相當高齡，而且內村其實已比他預計的多支撐了幾年——「若不是東京（奧運），我不會繼續」，他在去年的東京奧運前曾如此說道。

內村航平在2021年舉行的東京奧運會，只參加單槓，卻失手從槓上掉落，資格賽出局。（Getty Images）

回頭看內村生涯的尾聲，像是充滿遺憾。自2016年里約奧運後便一直受傷患困擾，缺席了世界錦標賽，一直未能重返高峰；在他視之為最重要、滿身傷患也要堅持參加的東京奧運，即使放棄衛冕全能賽，只參加單槓一項，卻仍在資格賽失手從槓上跌落，最終這成為他生涯最後一戰，亦未能劃下圓滿句號。

東京奧運｜還在堅持的內村航平 放下全能王尊嚴 單槓上最後飛騰

2012年倫敦奧運，當時已連奪3屆世錦賽全能冠軍的內村航平，大熱贏得男子個人全能金牌，已獲譽是體操史上最偉大選手之一。（Getty Images）

內村航平的體操歷程Part1（按圖放大）：

+ 5

但內村航平的高光時刻，卻是絕大多數體操選手望塵莫及——他早於2008年北京奧運已是個人及團體全能銀牌得主，到2012年倫敦奧運大熟大勇，奪得男子個人全能金牌，2016年里約熱內盧奧運成功衛冕，成為44年來首位成功衛冕男子個人全能賽的體操選手，他在2016年同時助日本重奪奧運團體賽金牌，風頭一時無兩。

2016年里約奧運，內村航平成為44年來成功衛冕男子個人全能金牌的第一位選手，激動振臂。（Getty Images）

內村航平的體操歷程Part2（按圖放大）：

+ 1

內村最驕人的紀錄，是在2009至2015年間，連續6屆世界錦標賽贏得男子個人全能冠軍，創下紀錄，至今無人能破，獲日本民眾譽為「King（帝王）」的他，早已廣獲認可是體操史上最偉大的運動員之一。如今雖未能在東京奧運以獎牌結束生涯，但他的生涯其實已是前人無法企及的高度。