東京奧運｜還在堅持的內村航平　放下全能王尊嚴　單槓上最後飛騰

上月全日本單項體操賽，決出東京奧運代表隊人選。昔日「全能王」內村航平，在單槓做出新評分制實施以來最高分數，取得入場券。
本來視東京奧運為終極舞台，卻一度變成比夢想更虛幻的「夢境」。爬出幽谷，走出困局，要努力也得取捨。傷後無力再當「全能王」，內村為了東奧夢，爭做「單槓王」，力爭生涯最後一面奧運金牌。
（東京奧運．有故事的人系列之三）
2008年北京奧運，內村航平未夠廿歲昭告天下，日本即將誕生「全能王」。個人全能屈居中國隊楊威之後，連同男團奪得兩面銀牌。
京奧後楊威退役，內村的時代到來。2009年至2016年，8年間的奧運與世界賽，個人全能項目未逢敵手。
內村航平的體操歷程Part1（按圖放大）：
里約奧運中，內村領軍為日本重奪男團金牌，兼衛冕個人全能，完結後隨即放眼東京奧運。體操生涯順風順水，狀態保持上佳，就算參加東京奧運時年過三十，內村也滿心期待。
2018年末，內村坦言視家門前的奧運為「收山作」：「多年來的技藝集大成，表現出來，由最好的自己劃上句號。」
內村航平的體操歷程Part2（按圖放大）：
運動員最大的敵人是傷患，有時殺個措手不及，他上了一課震撼教育。
里約奧運之後，內村受傷患影響，表現漸見下滑。2019年4月日本體操錦標賽初賽，內村出戰雙槓時一記掛臂後，雙肩疼痛不止，無法繼續下去。不僅如此，內村在壓軸的單槓大失水準，着地時向前傾，臉龐埋在軟墊中……
決賽不入，代表無緣為日本出戰世界賽。與傷同行的運動員生涯，來到抉擇時刻。該如何走下去，走到東京奧運？墮入谷底的他，不知道答案，這樣回應傳媒：
東京奧運……是夢境吧，現在這樣子，不可能參加。
乘風而行，穿金戴銀，踏入黃昏遇上逆風。落選後經歷兩個月治療，練習感痛楚就注射止痛針，情况稍見好轉。
他不諱言體操生涯首遇挫折，經歷相當低沉的日子，「不想離家，想離開體操」，可是不想放棄東奧，「想來還是喜愛體操，想懷着欣喜，繼續下去」。失手與受傷，都是必經階段，幸而內村調整心境，不輕言放棄。
夢境，似是不能實現的夢。現在，東奧是夢，有機會實現的夢。我要實現。
一年注射過百劑藥物紓緩痛楚，不再年青的身軀要爭取東奧入場券，已不可能「玩足六樣」，必須集中火力。深思熟慮後，去年2月他決定選擇專攻最拿手的單槓，此時距離東京奧運，不足半年。新冠肺炎全球爆發，東奧被逼延遲1年舉行，讓內村得到額外時間。
當不上3屆「全能王」，內村專攻單槓不止為了出場，而是頒獎台上最高一級。看過他2019年全日本賽受傷後苦不堪言的畫面，難以想像兩年過去，日本人譽為「King」的內村，可以東山再起，甚至成為東奧爭金要角。
若不是東京，不會繼續下去。為了爭取入選，選擇最有機會項目去繼續。
上月初全日本單項體操賽，內村在初賽演出無懈可擊，包括完成一組現行評分制中次高的H組難度動作「布雷茨舒奈德」（Bretschneider）。
迴轉騰飛，穩穩着地，獲得15.766分，為2017年更新評分制以來最高得數，加上在先前的選拔賽中表現出色，在日本體操協會的選拔積分榜中，力壓不同單項的選手，取得唯一出戰單項的資格。
越過運動員生涯中最大難關，內村感激比自己年少的教練佐藤寛朗嚴辭斥責與激勵，「讓人看見如此表現，不難為情嗎？不好好做，不如退下」、「（康復期間）這4個月的練習，沒有一星期令人滿意。何不專注單槓，減低肩膊負擔」，否則不能繼續下去。
他亦自知，傷痕纍纍的身軀今非昔比，在個人全能上無法保持昔日水準……
不參與6項的我，就不是我。起初放不低尊嚴，但為了自己，還有支持我的人，決定專攻單槓吧。
結果無可預知，希望始於堅持。內村決定專攻單槓之際，未有把握施展那些槓上翻騰又轉體的H組難度動作，能否在比賽中完成亦半信半疑。
他不諱言奧運延遲1年舉行，得到時間復元及苦練，他最後驚險出線，相當幸運。即將開幕的東奧，將是內村第4次出戰奧運，亦是最後一次。幽谷重生，內村不會志在參與，目標在槓上稱王。
我想做出留名歷史的表現，締造經典場面。
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