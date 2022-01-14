行山｜2021攀山拯救事故升近6成　疫情下遠足意外連續兩年大增

2021年疫情下的行山熱潮持續，山上的意外更大幅增加，消防處的全年攀山拯救數字比2020年上升近6成；在事故中的受傷人數更升近9成。



消防處提供的數據指，2021年接獲951宗攀山拯救事故，比2022年的602宗上升58%，而在疫情前的2019年，這個數字僅為215宗，可見在疫下行山熱潮令近兩年的意外大幅增加。

2021行山意外回顧｜石樂蕎自殺崖失蹤最轟動 有女子疑青大石澗打卡殞命

去年4月，石樂蕎於飛鵝山自殺崖失蹤，被發現身亡。（資料圖片）

【2019、2020及2021年攀山拯救事故按月比較】

如開不到圖表，可按此。

去年5月，獨行八仙嶺33歲陳璟暉失蹤，消防的搜救隊上山搜索，最終發現他的遺體。（資料圖片/鄧詠中攝）

按月計的話，2021年2月接獲的攀山拯救事故最多，有121宗，由2020年12月起連續3個月數字破百。在2021年春季，每月的攀山拯救事故都在90宗以上。踏入夏季，數字稍有回落，但當10月天氣轉涼，攀山拯救事故數量反彈，對上3個月都有60宗以上。

去年夏天，據報兩男兩女前往馬鞍山馬大石澗行山，途中蕭文傑被水沖走身亡。（資料圖片/翁鈺輝攝）

2020年的報道：2020年攀山拯救事故大幅上升 消防處呼籲勿亂闖密林山澗

【2020年行山意外回顧】死者不乏資深遠足客 絕龍谷險地致1死1傷

在2021年951宗攀山拯救事故中，共有608人受傷，16人死亡。比起2020年有323人在攀山拯救事故受傷，2021年的數字增加88%。

教你用「GPS遠足留蹤」服務：

+ 9

了解更多，之前幾年行山意外回顧：

2017回顧：致命事故頻生 烏蛟騰成奪命黑點

2018回顧：少年行麥徑遭雷擊 10日內3宗被困飛鵝山

2019回顧：Kill標王跑手魂斷山上 菲女梧桐寨自拍墮崖