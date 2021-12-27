2021行山意外回顧｜至少23人命喪山上　石樂蕎自殺崖失蹤最轟動

2021年行山意外頻生，粗略估計至少23人命喪山上，既有二、三十歲的年輕人，也有年過六旬的資深行山客；部分死難者行山遠足經驗豐富，有位是童軍，有位更加是行山隊創辦人。意外地點則分佈甚廣，例如大枕蓋、東洋山、黃嶺、擺頭墩、麒麟山等，而意外黑點飛鵝山自殺崖今年至少有兩名行山客送命。此外，約一半個案的死者是獨自行山出意外。



【1】2021年的元旦即發生一宗致命行山意外，64歲女子與丈夫及朋友到北大嶼山遠足，前往欣澳，但她途中突然不適暈倒；丈夫報警，飛行服務隊直升機趕到將她送院搶救，可惜不治。

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【2】每逢1月至2月是吊鐘花盛開的季節，不少行山客會到西貢的大枕蓋賞花。一名51歲女子與友人在2月4日早上出發，由萬宜路行上大枕蓋，途中她突感不適，表示胸口痛，跟住暈倒，不省人事；同行友人報警，飛行服務隊將她救起送院，其後證實不治。

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【3】58歲退休保險經紀余國強是行山愛好者，一星期至少行兩次山，很多時約朋友一起行，但在3月9日早上，他獨自前往飛鵝山自殺崖行山，發生意外。他在上午約10時開始上山，到11時向朋友發出一張山路照片後失去聯絡。翌日下午，救援人員在佇鷹石附近發現昏迷的余國強，直升機將他送院搶救不治。

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【4】今年3月有至少5宗致命行山意外，同樣58歲的地盤工人林永忠在3月16日獨自到西貢北潭涌行山，徹夜未歸，失去聯絡。林永忠也是行山愛好者，不時獨自行山。救援人員到曝罟灣、上窰及擺頭墩一帶搜索無果，至3月18日在相思灣石灘發現他的屍體。

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【5】在3月22日，一名56歲任職城巴車長的男子，約朋友到大嶼山行山，他們在早上由東涌出發，至下午接近2時，行到彌勒山山腰時，他突然暈倒。朋友報警求助，政府飛行服務隊直升機將事主送到東區醫院，證實不治。據報，事主患有多年高血壓。

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【6】59歲保安經理李國威在3月25日獨自到西貢麥理浩徑行山，他在早上9時向妻子傳短訊透露，會由西灣沿麥徑行往東壩。約11時，有行山人士發現他倒臥地上，呼吸困難，逐漸失去知覺，故報警求助。飛行服務隊直升機將他送院搶救，至中午證實不治。李國威有5年獨自行山的經驗，他在行山前一星期接種過復必泰疫苗。

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59歲男子由飛行服務隊送往東區醫院後證實不治。（來源：無綫電視）

【7】在3月29日，一名66歲男子與友人到衛奕信徑第4段行山，他們由井欄樹出發，前往基維爾營。約下午3時多，他們行到近東洋山時，這名男子突然暈倒及昏迷，朋友報警。飛行服務隊直升機到場將他吊起，送院搶救，證實不治。

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【8】4月發生一宗引起全港關注的行山意外，熱愛行山的24歲少女石樂蕎在4月15日穿上一身行山裝束，獨自離家後失蹤。警方在4月17日接獲報案，與消防、飛行服務隊開始搜救，更有很多山友自發組織搜救隊上山。石樂蕎的家屬還開設尋人群組，呼籲行山人士幫忙，互通消息。

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4月17日晚上，有山友在鵝肚棧道發現疑似屬於石樂蕎的漁夫帽，至4月18日凌晨，搜救隊伍再找到懷疑是石樂蕎的行山鞋。在4月18日下午，消防員及民安隊人員最終在鵝肚棧道附近一處峭壁發現她。由於地勢險要，飛行服務隊直升機在兩個多小時後才救起她，證實不治。

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【9】5月也有一宗搜索數日的致命行山意外，33歲陳璟輝在5月23日上午獨自到八仙嶺行山，並向家人提及會在晚上7時左右回家。約上午11時半，陳璟輝向母親傳送了一張風景照，疑為他上仙姑峰途中所拍的。陳璟輝在晚上沒有回家，失去聯絡。救援人員至5月27日才找到陳璟輝的遺體，位置在黃嶺坳對落約120米草叢，該處偏僻及被草叢遮蔽部分身體，增加搜索難度。

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【10】在5月23日還有另一宗致命意外，當時氣溫高達35.8度，一名61歲男子與朋友到大埔行山，打算經玉秀峰登九龍坑山。上午10時多，他們行了約40分鐘後，他在康樂園對開的山頭突然暈倒。飛行服務隊直升機趕到，將他送院，可惜不治。

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【11】其實，致命的行山意外不只會在黃嶺、飛鵝山這些偏遠險要之地發生。在6月20日，一名47歲男子獨自到山頂行山出意外，直至6月21日下午才被其他行山人士發現，他倒臥在山頂薄扶林水塘道附近斜坡草叢位置。救援人員到場後將他送院搶救，其後證實死亡。他疑在斜坡位置失足跌倒，頭部撞到硬物受傷，額頭留下一道傷痕。

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【12】踏入炎夏，是行山中暑的高危期，就算是經驗豐富並具野外知識的童軍，也可能出意外。在7月3日，一名24歲的童軍到西貢參與地圖閱讀訓練，一行21人，帶齊裝備糧水；他個人亦加入童軍十多年，積極參與活動。下午2時多，他們行到擺頭墩一處樹蔭下休息，期間他突然嘔出一口痰並暈倒。同行導師馬上報警及為他急救，再由飛行服務隊直升機救起送院，可惜不治。一位在現場協助急救的童軍導師，懷疑筋疲力竭，一度感暈眩，其後恢復清醒，同樣由直升機送院治理。

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從擺頭墩下山時，可俯瞰西壩景色。（資料圖片/顏銘輝攝）

【13】2021年7月有4宗致命行山意外，42歲女子黃煒琳在7月3日獨自到古洞水塘及麒麟山行山後失蹤，家人翌日報警。搜救人員連日搜索，包括派蛙人潛入古洞水塘，到7月9日下午才於麒麟山坳發現她，當場證實她已死亡。黃煒琳行山經驗超過5年，向來身體健康；黃煒琳當日曾向男友表明約不到人同行，所以獨個兒去行山。

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【14】夏日炎炎，不少行山客都改為行澗，但澗道地形比山徑多變危險，可能需要攀爬，涉足懸崖邊，更容易出意外。在7月10日，有32歲女子與朋友到屯門良景邨出發，行往青大石澗。在下午5時多，她在石澗打算拍照時，懷疑一時失足，跌落5米深的水潭。同行人士報警，但救援人員到場後，證實她死亡。從死者的社交網站所見，她曾到大東山、大刀屻、青山、木棉洞、鳳凰山、釣魚翁等地，也是一名經驗豐富的行山客。

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命喪馬大石澗的蕭文傑是一名資深行山人士，有多年行山及行石澗經驗。（網上圖片）

【15】香港的夏天除了炎熱，還時有暴雨及颱風。要安全行山，天時、地利、人和缺一不可；就算你有技術、經驗及體能，若果輕視天氣及山野，都很可能出意外。在7月20日，行山隊「鷹傑之友」的創辦人蕭文傑，與3名友人前往馬鞍山大水坑，到馬大石澗行澗。事發時，天文台正懸掛三號強風訊號。早上10時多，他們行至英雄瀑時，蕭文傑被洪水沖走。救援人員接報後冒風雨搜索，在下午4時多，於大水坑集水區的石灘發現蕭文傑的遺體，終年60歲。

據報兩男兩女前往馬鞍山馬大石澗行山，途中蕭文傑被水沖走。（資料圖片/翁鈺輝攝）

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【16】在8月有兩宗致命行山意外，兩位死者都在酷熱天氣下遠足，突然暈倒昏迷去世。在8月1日，一名64歲男子與太太行元荃古道，他們由深井起步，打算行去荃灣。上午10時多，他們行到清快塘新村時，他突然感到頭暈，妻子報警求助。不久，他暈倒昏迷。飛行服務隊直升機到場，將他送院急救，可惜不治。死者有多年心臟病紀錄。

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【17】在8月20日，一名37歲俄國裔男子與朋友到船灣淡水湖行山，期間感到胸口痛，同行朋友報警。當救援人員趕到時，他已經昏迷，送院後不治。

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【18】香港在9月發生一宗頗受關注的行山意外，59歲的中國交銀保險有限公司執行董事及行政總裁壽福鋼在9月12日清晨，穿上一身行山裝束，獨自離開北角寓所後失蹤。救援人員連日在西貢郊野搜索，至9月17日在西貢担柴山一處斜坡發現其遺體，懷疑他失足墮下50米山坡後失救而亡。

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【19】2021年10月至少有4宗行山致命意外，一名51歲英籍男子在10月2日獨自到大嶼山黃龍石澗行澗後失蹤，他的朋友在10月6日凌晨報警，搜救人員在同日下午5時多，於臥龍石澗的絕龍谷山頭，發現他的遺體。絕龍谷是著名險地，在2020年7月有兩名行山人士在該處墮下，造成一死一傷。

英籍男子獨行黃龍石澗失蹤4日 被發現魂斷絕龍谷

當時有人在網上發尋人啟事，該名英籍男子在黃龍石澗失蹤，最後被發現喪命於絕龍谷。（網上圖片）

【20】在10月6日，一名53歲男子約朋友到西貢行山，他們早上由白沙澳起步，行往荔枝莊。下午3時多，當他們行至荔枝莊明愛賽馬會小塘營附近，這名男子突然感到心臟不適，之後昏迷，同行友人報警，直升機趕到，但經搶救後不治。

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【21】57歲的羅鴻輝在10月23日穿上行山鞋及大背囊，懷疑獨自行山失蹤，翌日家人報案，估計他可能到青山行山。經連日搜索，警方到10月28日下午，於青山龍耀街附近一處山坡發現他的遺體。

屯門男子羅鴻輝失蹤6日 遺體青山尋回

【22】在10月31日發生了一宗較罕見的行山意外，但值得山友警惕。一名51歲女子在龍脊行山徑的主要出入口土地灣走出馬路，遭一架私家車撞斃。據初步調查，這名女死者在龍脊行山後，落到石澳道的馬路邊，發現巴士到站，一時心急跑過馬路追巴士時發生意外。

石澳道行山女遭私家車撞斃 家屬悲痛認屍

【23】29歲男子伍鏡元在11月26日獨自到西貢行山失蹤，救援人員到白腊灣一帶搜索。在11月27日早上，有行山人士在附近一處山頭的懸崖，發現到一些懷疑是伍鏡元的個人物品；同日晚上，水警搜救隊及消防於西貢白腊海面尋回他的遺體。

29歲伍鏡元西貢行山失蹤 救援人員晚上於白腊海面尋回遺體

救援人員在白腊灣一處山頭（紅圈）發現疑似是伍男的物品。（翁鈺輝攝）

總結以上23宗致命行山事故，死者不乏資深行山愛好者，擁有多年經驗，並佩備了行山鞋等裝備，其中命喪英雄瀑的蕭文傑更加是頗有名氣的山界前輩。若以年齡分析，2021年行山意外的死者由二十多歲的少年少女，到年逾花甲的長者都有，當中以51至60歲的比例最高，該年齡層有11人命喪山上；60歲以上有4人，21至30歲以及31至40歲分別各有3人。

23宗致命意外中，11宗是獨自去行山的。比較兩者的意外，如果有朋友行的話，救援人員總能夠在即日到場；但如果是獨行失蹤出意外的話，家人通常要到翌日才報警，救援人員亦很難即時找到及救到事主，需要連日搜索，延遲事主獲得救治的時間。

在2021年，至少有兩宗懷疑行山失蹤的個案仍未尋回事主。在10月19日，30歲的葉運福穿上運動裝束及大背囊離家，並於早前告訴妻子希望看日出，估計他是獨自前往行山露營。在10月28日，31歲的男子王苑華離家失蹤，由於他之前相約朋友行自殺崖及釣魚翁都未能成行，估計他可能去了行山。

至於非致命的行山意外，不能盡錄，通常突嚴重的個案，不是從高處墮下，便是中暑昏迷。在1月，有日籍男子在黃龍石澗行澗跌傷，同月有男子在馬鞍山吊手岩不適，陷入半昏迷。在2月，有男子行蚺蛇尖暈倒昏迷，同月有男子在鳳壁石澗失足墮下10米高的山坡。在3月，有男子在禾秧山石天門從2米高墮下，被困於石間，頭部受傷昏迷。

58歲男偕友行鳳壁石澗 失足墮10米山坡 直升機送院救治

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行山意外｜2小時4宗意外 黃龍石澗日籍男跌傷 直升機送院救治

行山男鴨脷排跳燈塔墮地 頭、手受傷由直升機送院

在5月，有男子在鴨脷排行山時貪玩，爬上燈塔後跳下出意外，頭部及手部受傷。在6月23日，天文台錄得36.1度高溫，橋咀洲、甲龍、良景等地都有行山人士中暑求助。在7月，有女子夜行獅子山不適昏迷，同月有女子行雙鹿石澗從2米高墮下水潭受傷。

西貢雙鹿石澗女子墮水潭 頭部受傷直升機送院

8月時新娘潭有男子失足墮石澗 獲救清醒送院

在8月到9月的炎熱日子，獅子山、魔鬼山、龍蝦灣等地都有行山客暈倒不適，懷疑是中暑。另外，在10月19日，一對夫婦到飛鵝山行山，晚上被困倚天脊一帶，報警求助。至翌日凌晨，消防接觸到兩人，協助他們下山。

19歲青年行獅子山疑中暑暈倒 送院救治

酷熱天氣空氣污染嚴重 龍蝦灣女子中暑 由直升機送院

在9月的時候，天氣酷熱兼空氣污染嚴重，在龍蝦灣有女子中暑由直升機送院。

行山夫婦被困飛鵝山倚天脊 救援人員及直升機摸黑搜救

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