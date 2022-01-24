英超｜薛耶治轟金球閃耀全場　全靠杜慈一個變動造就大爆發

歇冬前最後一輪英超的重頭大戰，由車路士主場鬥熱刺上演「倫敦打吡」，薛耶治今仗閃耀史丹福橋，轟入一記世界波外，同時積極參與防務。車路士主帥杜慈當然盛讚這名摩洛哥翼鋒的表現，並透露解放薛耶治之謎。



英超「三哥」車路士主場迎戰同市宿敵熱刺，主隊換邊後8分鐘連轟兩球，先有薛耶治射入世界波，其後堤亞高施華頭槌奠勝，在史丹福橋兩球淨勝對手，今季不同賽事4度擊敗熱刺，並不失一球。

車路士2：0熱刺 薛耶治金球開紀錄 堤亞高施華頭槌奠勝

車路士對熱刺將帥評分 薛耶治、蒙特閃耀 盧卡古黯然無光

薛耶治換邊初段轟入的金球，不妨一睇再睇，這名摩洛哥球星隨後再度在禁區外勁射，洛里斯未有「恰眼瞓」一手撲出。薛耶治今仗的貢獻不單止在進攻上，他同樣積極防守，今仗錄得4次成功攔截。薛耶治助攻助守，獲得賽會揀選為今仗最佳球員，實至名歸。

薛耶治除了攻入金球外，同時積極回防。（Getty Images）

28歲的薛耶治賽後談及這個金球，他直言給予自己滿分，「我起腳一刻以為太用力，開初有點過高，其後突然急墜入網，是一個精彩的入球，我會給自己滿分。」車路士主帥杜慈表示整個攻勢十分流暢，這是今仗的關鍵一球。

薛耶治賽後直言有一刻以為射門高出，最終卻攻入美妙一球。（美聯社）

車路士兵源充足，縱然薛耶治今季不乏上陣機會，但並非必然正選，如今連續兩仗有進賬，未知會否提升在杜慈心目中的排位？這名車路士領隊盛讚薛耶治的出色發揮，直言他的表現十分可靠。

薛耶治今仗大爆發，杜慈賽後透露與排陣有關，「翼鋒是薛耶治的最佳位置，這位置在過往3後衛形式是不會出現，今仗他正好發揮所有潛能，或許日後可以更多使用這陣式。薛耶治今場的效率無得彈，他在逼搶方面做得十分好。」

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