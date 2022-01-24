英超︱車路士對熱刺將帥評分　薛耶治、蒙特閃耀　盧卡古黯然無光

撰文：吳慕兒
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車路士主場對熱刺的英超前列大戰，雙方進攻空間有限之下，藍軍雙星薛耶治和美臣蒙特閃耀全場，沒有比較沒有傷害，二人將屢次失機的隊友盧卡古映襯得黯然無光。
熱刺大部分時間陷入捱打狀態，卡尼在前線獨力難支，洛里斯左飛右撲，也未能力保不失。以下一起看看今場將帥評分。

點圖睇：車路士將帥評分（附評語）

+8
英超︱車路士2：0熱刺　薛耶治金球開紀錄　堤亞高施華頭槌奠勝

車路士正選陣容（4-3-3）：

門將：阿列沙巴拿加
後衛：馬蘭沙亞、魯迪格、堤亞高施華、艾斯派古達
中場：佐真奴、高華錫、美臣蒙特
前鋒：赫臣奧杜爾、盧卡古、薛耶治

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點圖睇：熱刺士將帥評分（附評語）

+7

熱刺正選陣容（4-4-2）：

門將：洛里斯
後衛：賓戴維斯、艾歷迪亞、達雲臣山齊士、坦根加
中場：賴恩施斯隆、賀積查治、哈利雲克斯、杜靴迪
前鋒：哈利卡尼、貝雲積

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