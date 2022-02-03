老虎頭行山路線｜愉景灣起步先苦後甜有回報　行落梅窩必睇銀礦洞

虎年行山系列，這次介紹愉景灣老虎頭的行山路線，行到梅窩落山。

由愉景灣上老虎頭的山路頗斜，既有石屎樓級，也有浮沙碎石，對體能及技術也有要求，但落梅窩的山路路況不錯，也不是落得太急，所以這是一條先苦後甜的路線。



老虎頭行山路線資訊：

路線：海燕徑15號 > 畔山徑 > 寶峰徑 > 寶琳閣 > 眺望台 > 長山 > 老虎頭 > 老虎頭郊遊徑 > 香港奧運徑 > 銀礦灣瀑布 > 梅窩碼頭

路程：約10公里

需時：約4.5小時

技術需求：2.5星（上山有浮沙碎石路，入郊遊徑及奧運徑後較簡單；以5星為最高）

體力需求：3星（上老虎頭有點急，留意身體狀況，登頂之後較輕鬆；以5星為最高）

起點交通：在欣澳港鐵站搭DB03R線到海燕徑15號下車

終點交通：在梅窩碼頭搭3M回東涌



在欣澳港鐵站乘搭愉景灣巴士DB03R線，至海燕徑15號站下車，由馬路對面往畔峰的石屎樓級上山。一下車就馬上撐樓級，千萬不要行得太快，讓身體慢慢熱身。跟住沿寶峰徑上斜，行至盡頭的寶琳閣，接明顯山路繼續行，路口有路牌指示往眺望台。

👇👇按圖看清路線，落巴士後往山路入口👇👇

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轉上一條不見盡頭的石屎長樓級，到樓級盡頭接山路。這段樓級路其實上得幾急，記得跟自己節奏上，不要太急。這段到眺望台的行山徑都是由愉景灣管理，所以沿路會見到屋苑的垃圾桶，而行到泥路山徑，還有很多的「山路不平，小心滑倒」的路牌。

👇👇按圖看清路線，行到上眺望台👇👇

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從眺望台俯瞰愉景灣。（顏銘輝攝）

不久，行到一個路口，路口處有垃圾桶，轉右上樓級，景色漸見開揚，可以俯瞰愉景灣。沿住那些修葺得不算太靚的石級而上，就抵達眺望台，那裏其實是個涼亭，可以讓辛苦上山的遊人休息。

穿過涼亭，接上馬路，發現右邊有座小山丘，頂上有三角測量站，故繞道一上，後來查地圖才知它叫長山，高228米。

👇👇按圖看清路線，由眺望台行上長山👇👇

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馬路右方有石級登長山，幾乎全程有級，但間中有些石級幾大級。花了一番氣力，登頂後繼續行，落了一小段路便要留意，續走大路會落山，須從左邊的小徑下山坳，接回上老虎頭的山路。

這段小徑有點崎嶇，中間有條沖溝，但慢慢落都不成問題，接回主徑。其實，如果不上長山的話，剛才沿馬路行多一會，右方亦見上老虎頭的主徑入口。

👇👇按圖看清路線，由長山前往老虎頭👇👇

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沿路不斷上，初頭是泥路，跟住漸變成浮沙碎石，只要穿上適當的行山鞋，上山的話，不算太滑，但經此路落山的話，就會有難度。聽到其他行山人說，這段路有點蚺蛇尖的感覺，確實有點似，適合那些有意挑戰蚺蛇尖的朋友，先來老虎頭試一試。雖然上山的路不輕鬆，但一路畔隨的景色優美，大飽眼福，足以慰勞。

👇👇按圖看清路線，上老虎頭途中睇靚景👇👇

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望住老虎頭的巨岩崖壁而上，克服了最斜的一段路，沿山徑續登，繞至剛才那些巨岩的頂部。那裏是最佳的觀景位置，愉景灣盡在腳下，直望維港入口。看完風景，跟住山坡上的小徑繼續上，登上老虎頭山頂。如果由落巴士起計，包括休息及拍照時間，用了兩小時登頂。

👇👇按圖看清路線，登上老虎頭山頂👇👇

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老虎頭山頂有兩座觀景台，一座向北望機場及屯門，另一座向南望愉景灣水塘及高爾夫球場，景色截然不同。往向一會兒落山行的老虎頭郊遊徑，那邊彷如外國高原，翠綠丘陵之上，有條泥徑蜿蜒貫穿。沿郊遊徑走，平坦好行，路旁還有芒草叢。山徑徐徐下降，相信漁護署有復修過，石級好行。

👇👇按圖看清路線，沿郊遊徑徐徐下山👇👇

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落山途中，會先遇到試劍石，不久就到座落山徑正中的幡桃石，這兩塊奇石都是老虎頭郊遊徑的景點。接着，山徑會經過高爾夫球場旁的山坡，可以欣賞球場的優美景致。沿徑輕快續走，仰觀三山台、鴨腳瀝的山勢，盡頭駁香港奧運徑，即是東梅古道。由老虎頭山頂起計，行了1小時10分到奧運徑。

👇👇按圖看清路線，落山接奧運徑👇👇

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來到這個路口，有個涼亭，可以休息兼午膳。這裏轉右可往白芒，轉左則去梅窩。反正白芒交通也不便，不如行去梅窩更好。之後整段路都是石屎路，十分簡單，經過望渡坳避雨亭後，便是不斷落斜的路。

行約1小時，便抵梅窩，但沿路有不少景點，值得駐足，例如銀礦洞、銀礦灣瀑布、白銀鄉。梅窩有食肆及熟食中心，有3M大嶼山巴士回東涌，亦有渡輪前往中環。

👇👇按圖看清路線，行奧運徑落梅窩👇👇

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由愉景灣上老虎頭，再行往梅窩，全程近10公里，建議預算4至5小時，尤其初段由愉景灣上山，宜慢不宜快，以免「爆偈」。這條路線景觀開揚，打卡位處處，但同時因為樹蔭不多，如果夏天行會非常辛苦。再者，途中沒有任何士多作為補給點。

奧運徑會途經銀礦洞。（顏銘輝攝）

如果掉轉這條路線行，由梅窩那邊起步，行老虎頭郊遊徑登頂，會不會輕鬆一點？確實會，但落愉景灣的浮沙碎石路較陡峭，上山容易落山難，還是由愉景灣那邊上較好。當然，最簡單的方法是跟住老虎頭郊遊徑原路上落，就可以避開上落愉景灣的崎嶇山路。

由愉景灣經老虎頭行到梅窩的路線圖。

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