世界盃外圍賽｜戴偉浚正選　國足7分鐘失2球　負越南1：3無緣世盃

世界盃亞洲區外圍賽最後一圈，中國隊在B組作客榜尾的越南，早段連失兩球之下落敗，最終輸1：3，正式無緣2022卡塔爾世界盃。



中國隊賽前以1勝2和4負排在B組尾二，今仗作客排榜尾、7戰全敗並已提早出局的越南，必需獲勝才有可能保留一線生機。今仗國足派出戴偉浚作個人國家隊首次正選，張琳芃也擔正，是個人第90次為國足上陣。

惟開賽僅9分鐘，越南一次左路攻勢，面對鬆散的國足防線輕鬆傳中至門前，由越南後衛Tan Tai Ho跳頂入網；僅7分鐘後，越南一次流暢的攻勢搓散國足防線，前鋒Nguyen Tien Linh完成最後一腳，將比數改寫成2：0。

戴偉浚（左）正選上陣，惟國足半場已落後兩球。（AFC）

中國隊進攻機會不算多，武磊早段近射高出，戴偉浚一次遠射太正被門將沒收，完半場前的罰球亦遠遠高出，國足半場落後兩球。

國足下半場以張玉寧及韋世豪入替阿蘭和洛國富，張玉寧於48分鐘接應戴偉浚傳球破網，但越位在先「食詐糊」。戴偉浚於67分鐘被換走，此後國足更於76分鐘再失一球，Van Duc Phan替越南將紀錄改寫至3：0。

國足此時大勢已去，但完場前有徐新破蛋，最終負越南1：3，正式在世界盃外圍賽宣告出局。

同組的日本隊主場面對榜首的沙特阿拉伯，憑南野拓實接應伊東純也助攻先開紀錄，伊東純也及後再自行操刀擴大比數，以2：0擊敗沙特，續於B續排第2位。