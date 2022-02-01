世界盃外圍賽｜范志毅「輸越南」神預言成真　微博發文再寄語國足

壬寅虎年，大年初一，中國足球隊給球迷一個難忘的農曆新年。

這天，球迷們都想起9年前范志毅堪稱「神預言」的一番話——

「再下去要輸越南了！」

的確，3000多天後，中國足球隊果真如范志毅當年所言，在世界盃外圍賽以1：3不敵越南，正式宣告緣盡世界盃，而且，這是國足歷來首次輸給越南。

「范大將軍」賽後於微博發文，直言中國足球不能再分你我他，若不擺正心態，「中國足球真的沒戲了」。



范志毅那番話緣於2013年，國足於主場以1：5不敵泰國，惹來猛烈抨擊，前國腳范志毅當時接受傳媒訪問，非常「勞氣」，怒轟中國足協換了多屆主席仍毫無改進，「換湯不換藥」，國足水平每況愈下，「再下去要輸越南」，「泰國隊輸完輸越南，再輸緬甸」，最後更說中國足球「臉都不要了」。

范志毅9年前曾「預言」國足終有一天輸給越南。（Youtube截圖）

重溫范志毅9年前的「神預言」：

估不到，9年後的今天，中國足球真的史上首次不敵越南。范志毅的「神預言」再次成為熱話，他亦於微博發文，再次寄語中國足球，他指足球需要儀式感，也需要凝聚力，更需要傳承，未來必須透過青訓讓新一代的球員重新理解足球，在壓力下閱讀球賽、做出正確決定，而且要合理地面對輸贏，享受過程，最後他說：「要是我們這些人都擺不正自己的位置，那中國足球就真的沒戲了。只有我們率先從小環境入手開始做出改變，中國足球才能重回正軌。最重要的就是，中國足球紀對不能再分你、我、他了。」

未知將來的某年某月某日回看范志毅今天的發文，又會是一個怎樣的故事？

范志毅微博。