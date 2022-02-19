北京冬奧｜隋文靜韓聰三日兩破世績　中國等待12年花式溜冰再奪金

中國花式溜冰組合隋文靜/韓聰，為中國奪得今屆北京冬奧第9金，兩人繼日前打破短節目世界紀錄得分後，今晚合計239.88分，亦刷新了總分新世績。

這是中國相隔12年後再奪花式溜冰金牌，對總教練趙宏博而言更是感受猶深，因為他正是上一次的金牌得主，於2010年溫哥華冬奧伙拍申雪贏得冠軍。



隋文靜/韓聰以破世界紀錄的84.41分完成短節目後，僅領先第2位的俄羅斯組合達娜索娃/莫路索夫0.16分。

來到今晚（19日）的自由滑，達娜索娃/莫路索夫「尾二」出場，取得155分，總分239.25分。隋文靜/韓聰壓軸，兩人的配樂是《憂愁河上的金橋》，第一個高難度動作捻轉托舉四周順利完成，之後的連跳和拋跳動作也近乎完美，最終以155.47分完成自由滑，總分為239.88分，險勝達娜索娃/莫路索夫，奪得金牌，另一對俄羅斯組合米仙娜/加利亞莫夫奪得銅牌。

239.88分是歷來最高總得分，意味着隋文靜/韓聰三日內兩次打破世界紀錄。

隋文靜（右）和韓聰（左）為中國奪得繼2010年後的首面花式溜冰冬奧金牌。（美聯社）

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這是中國花式溜冰歷來第二面冬奧金牌。第一面來自2010年溫哥華冬奧，由申雪/趙宏博奪得；2014年索契冬奧是中國唯一一屆未奪花式溜冰獎牌的冬奧賽事；4年前的平昌冬奧，隋文靜/韓聰因為自由滑的跳躍動作出現失誤，輸0.43分奪銀，今天終於一雪前恥，摘下中國花式溜冰歷來冬奧第二金，也是歷來第九面冬奧獎牌。對於已榮升總教練的趙宏博而言，能以運動員及教練身分兩次稱霸奧運，更是難得。

達娜索娃/莫路索夫摘銀。（Getty Images）

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趙宏博（右）榮升中國隊總教練，他正是中國第一個花式溜冰冬奧金牌得主。（Getty Images）