隋文靜韓聰以金牌許諾彼此　兩個擁抱見證15年相遇相知｜北京冬奧

4年前後，兩個擁抱。

2018年平昌冬奧，中國花式溜冰好手隋文靜/韓聰留下0.43分的遺憾，隋文靜掛上一面雙人花式溜冰銀牌，躲在拍檔懷裏痛哭。她說：「走出更好的4年，讓下一個4年整個世界都是我們的。」

今天，他們兌現了彼此的承諾。



4年前在平昌冬奧落敗後，隋文靜（左）曾對自己、對拍檔許諾。4年後的今天，她親手為韓聰掛上金牌，實現了彼此的心願。（Getty Images）

雙人花式溜冰自由滑，中國組合隋文靜/韓聰火併3對俄羅斯組合，特別是達娜索娃/莫路索夫。經過首日短節目，隋/韓以破世界紀錄的84.41分排名第一，但僅領先達娜索娃/莫路索夫0.16分。自由滑成為兩對組合的「終極決戰」，「尾二」出場的達娜索娃/莫路索夫奪得155分。壓軸的隋文靜/韓聰，第一個捻轉托舉四周順利完成，之後的連跳和拋跳也近乎完美，最終在自由滑奪得155.47分，總分239.88分亦打破了世界紀錄，最終險勝達娜索娃/莫路索夫0.63分，奪得金牌。

隋文靜/韓聰奪金。（Getty Images）

對隋文靜而言，這面金牌足以撫平4年的傷痛。2018年平昌冬奧，兩人因為跳躍動作出現失誤，僅負0.43分，與金牌擦而身過，隋文靜當時在頒獎台上，掛着一面帶有遺憾的銀牌，她躲在韓聰懷裏痛哭，並說：「把遺憾變成動力，走出更好的4年，讓下一個4年整個世界都是我們的。」

4年前平昌冬奧，隋文靜躲在韓聰懷裏落淚。（Getty Images）

4年後的北京冬奧，同一個拍檔，同一個擁抱，意義大不同。（Getty Images）

4年間，隋文靜/韓聰曾於2019年世錦賽稱霸，亦兩度於四大洲錦標賽掄元，也4次奪得大獎賽分站冠軍及1次大獎賽總決賽冠軍；但她也曾於平昌冬奧後因為右腳疲勞性骨折而暫別賽場，待到她傷癒回復狀態，又輪到韓聰於2020年接受髖關節手術而退賽。

隋文靜和韓聰身形均稱，曾被質疑能否完成托舉等動作。（Getty Images）

事實上，他們從2007年開始於青年組合作就一直不被看好，因為兩人身形太均稱，外界對他倆能否完成托舉等動作抱有疑問。但合作15年間，他們一直用成績回答別人的質疑，直至平昌冬奧那0.43分的遺憾後，他倆欠缺的，就是一面冬奧金牌。

將時針撥回今天，身邊依然是老拍檔，仍是一個奧運頒獎台，也是一個熟悉的擁抱，意義卻大不同——一面奧運金牌，隋文靜知道過去1400多天的努力沒有白費，世界真正屬於他們，但不止因為一面奧運金牌，更因為他們住進了彼此的心靈，為了一個承諾，並肩努力着。

失敗和傷患，令隋文靜和韓聰的金牌更有意義。（Getty Images）