世盃外附加賽｜葡萄牙攻強守弱C朗領軍破敵　意大利穩守突擊夠贏

世界盃外圍賽歐洲區賽事，將會在本港時間周四（24日）深夜上演數場附加賽準決賽。當中最注目的要數出線路徑C組的兩場準決賽，分別由葡萄牙對土耳其（球賽編號：星期四18，3月24日深夜3時45分開賽，有線601及661台直播），以及意大利對北馬其頓（球賽編號：星期四19，3月24日深夜3時45分開賽，有線602及662台直播）。



葡萄牙和意大利兩支強隊可謂難兄難弟，未能取得直接出線席位要踢附加賽，更被抽在同一路線上，可謂「兩隊只能活一隊」。周四晚附加賽準決賽兩隊勝方，會在下周二（29日）深夜進行一場過決賽，爭取其中一個出線席位。

葡萄牙能否出線備受球迷關注，皆因沒有基斯坦奴朗拿度（C朗拿度）的世界盃將會黯淡無光。不過葡萄牙今次出線形勢可謂相當凶險，皆因傷病和停賽問題嚴重影響葡萄牙隊的後防實力。

C朗拿度單天保至尊，撐起葡萄牙前線。（Getty Images）

葡萄牙今仗本來已有效力曼城的後衛祖奧簡斯路停賽，令一曼城後衛魯賓戴亞斯亦受傷沒有入選。日前連效力波圖的中堅主力比比對新冠肺炎檢測呈陽性，需要隔離，肯定無法趕及對土耳其披甲，恐怕要靠38歲的荷西方迪領導後防。

現時葡萄牙最可靠的中堅，可能是荷西方迪。（Getty Images）

不過有C朗年代的葡萄牙，就算多次身陷絕境，這位老大哥都必定會挺身而出解決難題。葡萄牙與土耳其交手往績絕對秤先，近6次對賽有5次贏波而回，勝率達83%。葡萄牙前線除C朗外，還坐擁貝拿度施華、祖奧菲歷斯、迪亞高祖達、般奴費南迪斯等頂尖人物，加上後防未必穩陣，今仗多入球絕不出奇。

至於同樣陰溝翻船跌落附加賽出戰的，還有應屆歐國盃冠軍兼4屆世界盃盟主意大利。由於佐真奴在關鍵時刻射失12碼，令意大利錯失直接出線機會，不過正好讓這支新科歐洲冠軍及時反省自己，是時候還原基本步，專注踢好自己「耍家」的防守足球，並靠突擊取得入球，消磨對手士氣。

佐真奴射失12碼令意大利未能直接出線，今仗是時候將功補過。（Getty Images）

雖然意大利和葡萄牙一樣面對後防主力缺陣問題，特別是為球隊取隊歐國盃的幾名後防功臣都要倦勤，兩名老大哥基亞連尼和邦路斯可能亦要「紥住」上陣，不過中場掃蕩和轉守為攻能力，意大利由馬高華拉堤、佐真奴和尼高路巴列拿組成的中場線仍然高對手北馬其頓一班。

雖然前線缺少了已收咧的費達歷高基艾沙，但仍有恩莫比尼和恩斯治尼兩名具經驗份子壓場，只要先搶入「一粒」，北馬其頓相信幾難和意大利鬥韌力。