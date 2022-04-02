世界盃抽籤｜日本遇兩冠軍球隊未驚過　森保一：向恩尼斯達請敎

日本在卡塔爾世界盃決賽周籤運不佳，抽入「死亡E組」應付兩支冠軍球隊西班牙及德國。

日本網民在結果出爐後一片「哀嚎」，主帥森保一顯得衝勁十足，不因強手當前而改變目標。他揚言要在自己曾經失意的多哈「化悲劇為歡喜」，更有妙計對付西班牙。



日本在E組首仗挑戰4屆冠軍德國，接着對哥斯達黎加／新西蘭的附加賽勝方，最後一仗遇上2010年盟主西班牙。

從表面看，不論是哥斯達黎加或新西蘭出線，形勢都明朗，西班牙與德國出線機會較大。日本網民在結果出爐後，不少顯得失望，形容「這死亡之組太難踢」、「絕望了」，甚至稱森保一「完了」。不過，森保一出席抽籤儀式後受訪，積極面對硬仗：「我們挑戰世界，能夠遇上稱霸世界的對手。無論遇上哪隊，目標不變，就是至少殺入八強」。

森保一積極面對死亡之組。（Getty Images）

日本過去在世界盃最佳成績是十六強，包括上屆領先兩球下，被比利時靠補時最後一擊反勝3:2。傳媒慣用搶眼標題，決勝一球被冠上「羅斯托夫的14秒」之名。森保一身上亦有類似標題：多哈的悲劇。

比利時靠着最後一擊絕殺，令日本在上屆世界盃再度十六強止步。（Getty Images）

1994年美國世界盃外圍賽最後一仗，日本在多哈補時被伊拉克逼和，喪失首次出線的機會。森保一在該仗正選上陣。「多哈的悲劇」成為日本足球的里程碑，森保坦言沒有經驗可以傳授給球員，只能準備妥當，「我承受多哈悲劇，未能捉緊夢想。希望今回以領隊身份，締造多哈的歡喜」。

日本在外圍賽12強取得出線資格，但表現只屬一般。（Getty Images）

對於德國和西班牙，森保指兩軍來自世界頂級聯賽，德國換上費歷克執教，西班牙也有安歷基領軍，質素極高。他接受西班牙《艾菲社》（EFE）訪問，則稱已準備向日職聯落班的西班牙球員打探，自然少不了10年世界盃決賽入球的恩尼斯達。「問問他如何擊敗西班牙」，森保說，「要擊敗西班牙這樣的強隊，要找間諜幫手」。

恩尼斯達會否「應機」？（Getty Images）

卡塔爾世界盃E組賽程：



11月23日 21:00 德國 對 日本

11月24日 0:00 西班牙 對 哥斯達黎加/新西蘭

11月27日 18:00 日本 對 哥斯達黎加/新西蘭

11月28日 3:00 西班牙 對 德國

12月2日 3:00 日本 對 西班牙

12月2日 3:00 哥斯達黎加/新西蘭 對 德國



卡塔爾世界盃出線球隊（已有29隊）：

+ 24

A組：卡塔爾（主辦國）、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭

B組：英格蘭、伊朗、美國、歐洲區附加賽勝方

C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭

D組：法國、洲際附加賽勝方（亞洲及南美）、丹麥、突尼斯

E組：西班牙、洲際附加賽勝方（大洋洲及中北美）、德國、日本

F組：比利時、加拿大、摩洛哥、克羅地亞

G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆

H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、韓國

