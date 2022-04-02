世界盃抽籤｜結果一覽　英格蘭抽上籤　西班牙與德國齊入死亡之組

撰文：高詩琦
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2022卡塔爾世界盃抽籤香港時間今晨（2日）在多哈舉行，32支參賽隊伍被分入8個小組。

世界盃抽籤在多哈舉行。（Getty Images）

球隊分檔：

種子隊：卡塔爾、巴西、比利時、法國、阿根廷、英格蘭、西班牙、葡萄牙
第2檔：墨西哥、荷蘭、丹麥、德國、烏拉圭、瑞士、美國、克羅地亞
第3檔：塞內加爾、伊朗、日本、摩洛哥、塞爾維亞、波蘭、韓國、突尼斯
第4檔：喀麥隆、加拿大、厄瓜多爾、沙特阿拉伯、加納、歐洲區附加賽勝方、洲際附加賽勝方（亞洲及南美）、洲際附加賽勝方（大洋洲及中北美）

第4檔中3個透過附加賽產生的席位，將於6月的國際賽期定出。歐洲區附加賽方面，威爾斯會遇上蘇格蘭及烏克蘭的勝方，贏出的可以晉身決賽周。洲際附加賽方面，秘魯會遇上阿聯酋及澳洲的勝方，亞洲或南美會有多一隊晉級。另一場洲際附加賽是中北美洲及加勒比海區對大洋洲代表，由哥斯達黎加對新西蘭。

頭巾模樣的卡塔爾世界盃吉祥物La'eeb亮相。（Getty Images）

抽籤結果：

A組：卡塔爾（主辦國）、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭
B組：英格蘭、伊朗、美國、歐洲區附加賽勝方
C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭
D組：法國、洲際附加賽勝方（亞洲及南美）、丹麥、突尼斯
E組：西班牙、洲際附加賽勝方（大洋洲及中北美）、德國、日本
F組：比利時、加拿大、摩洛哥、克羅地亞
G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆
H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、韓國

最矚目的對碰，自然是有2010年冠軍西班牙和2014年冠軍德國的E組，兩軍曾在2010年世界盃4強碰頭，西班牙終以1：0淘汰德國，殺入決賽擊敗荷蘭奪得冠軍。2018年世界盃，西班牙在16強出局，衛冕的德國則在小組已遭淘汰，同樣進入E組的還有日本隊。另一亞洲球隊韓國進入H組，亦有葡萄牙、加納和烏拉圭在陣，不易應付。

另外，在香港擁有大量球迷的英格蘭隊抽入B組，同組對手是伊朗、美國，算是上籤，不過視乎歐洲區附加賽勝方誰屬，仍有機會成為威脅。

今屆世界盃揭幕戰將會在11月21日舉行，由卡塔爾對厄瓜多爾。

國際足協官方的抽籤結果圖。（FIFA World Cup Twitter）

世界盃抽籤有大量足壇明星出席，星光熠熠：

+11
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