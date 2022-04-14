體育熱話︱低成本扮嘢男激似星泳將　奧運擊敗菲比斯少年在哪兒？

泰國著名網絡紅人辛察（Anucha Saengchart），經常以低成本製作配合無窮創意，作出維肖維妙的角式扮演。他最新在自己創立的Low cost cosplay頻道，相信以歷來最低成本製作，變身新加坡游泳名將史高寧（Joseph Schooling），相似度卻接近滿分，令人嘖嘖稱奇。

史高寧在2016年里約熱內盧奧運100米蝶泳決賽擊敗「水神」菲比斯一戰成名，此後發展未如預期，光芒漸淡，直到近期才稍有復甦跡象。



Anucha Saengchart今次幾乎是最低成本製作，卻能完美變身史高寧。（Facebook＠lowcostcosplay）

辛察（Anucha Saengchart）幾乎每次cosplay都會用上大量低成本道具或油彩、畫筆等，今次赤裸上身的他，只需坐在一個水桶旁邊，然後搯出一兜水，照頭淋向自己。濕身後的辛察，擺出史高寧在2016里約熱內盧奧運時一張照片同一角度甫士，已跟對方外型極為神似。

大量網民留言，均指辛察今次扮演非常相似史高寧，有人甚至形容：「應該係最似最low cost 嘅一次」，亦有人稱二人是「失散兄弟」。見到他扮史高寧，不其然令人想起這位曾擊敗「水神」的新加坡名將。事實上，他在東京奧運也有出場，100米蝶泳卻衛冕失敗，連準決賽也入不到，成績在56個參賽泳手中僅得第44名，沉寂一時之後，直到近期才稍有起色。

史高寧在東京奧運衛冕失敗，連準決賽也入不到。（Getty Images）

2016里約熱內盧奧運男子100米蝶泳，史高寧以首名成績晉身決賽，他在決賽中游出50.39秒，擊敗美國「水神」菲比斯並改寫對方在2008北京奧運時創下的奧運紀錄，為新加坡贏得歷來首面奧運金牌，成為國家英雄。

可是奧運後他狀態逐步回落，2017年世錦賽以大熱門姿態出戰主項100蝶，游出50.83秒只得第三，2018年雅加達亞運他在50、100蝶連奪兩金，惟100蝶成績僅為51.04秒。 史高寧愈游愈慢，情況自2018年從德州大學畢業、改到新加坡訓練後尤其明顯，2019年新加坡游泳錦標賽，他的100蝶時間是54.63秒，同年世錦賽他在50、100蝶均未能晉身準決賽。

史高寧2016奧運100蝶決賽擊敗偶像菲比斯，一戰成名。（Getty Images）

2020東京奧運，延期一年無助他尋回狀態，身為上屆冠軍，100蝶初賽在小組游出第八名，時間53.12秒，足足較2016年他在決賽中游出的時間慢2.73秒之多，無緣準決賽，令他在新加坡受到猛烈批評。雪上加霜的是，一直大力支持史高寧的父親Colin，去年10月離世，令他失去最大精神支柱。

6年前那個親手擊敗偶像菲比斯的新加坡少年，如今已26歲，正當游泳事業遇上重大阻滯，史高寧像所有偉大冠軍一樣，並未放棄自己。早前他出戰新加坡亞運及英聯邦運動會選拔賽，輕鬆取得50及100蝶參賽資格，其中100蝶游出的52.09秒成績縱不及隊友張正偉，已較他在東京奧運時游出的時間快超過一秒，也是他自2018亞運以來游出的最快時間。距離杭州亞運尚有5個月，史高寧尚有時間調整腳步，再次在國際游泳舞台發放光芒。