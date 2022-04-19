足球熱話｜侯克與前妻姪女誕下女兒　親戚關係既簡單又複雜

曾經在中超效力的巴西國腳前鋒侯克又做「老竇」！他在社交網站宣布這個好消息，現任太太Camila Angelo昨日在醫院誕下女兒Zaya，名字的意思是幸運的盛開花朵。



侯克在Instagram分享多張手抱初生女兒Zaya的照片，還有張一家三口的合照。侯克還公開了女兒出生時的身高及體重，分別重3.89公斤及高53.3厘米——但他可能太高興，侯克一時打錯字，誤將女兒的體重打成「3.89克」。

侯克表示，Zaya在上天庇佑下誕生，為他們的生活帶來光明；他歡迎這位小公主來到世上，會永遠愛惜及守護女兒。

+ 1

這是侯克跟現任太太Camila Angelo的首個「愛情結晶品」，侯克本身與前妻Iran Angelo育有3名孩子，分別叫Ian、Tiago及Alice，所以Zaya是他的第4名子女。引人關注的是，現任太太Camila Angelo是前妻Iran Angelo的姪女，這令侯克一家多了一重複雜的親戚關係。

剛出世的Zaya是侯克前妻Iran Angelo的姪外孫女，而Zaya跟Ian、Tiago及Alice除了簡單地是同父異母的兄弟姐妹之外，據網上親戚關係計算機顯示，Zaya是Ian、Tiago及Alice的舅表甥女，Ian及Tiago是Zaya的姑表舅父，Alice就是Zaya的姑表姨。

侯克宣布喜訊又做爸爸 現任太太是前妻姪女

巴西球星侯克認戀前妻姪女 「我沒有什麼好隱瞞」

侯克與前妻Iran Angelo在2019年7月離婚，結束12年的關係。離婚幾個月後，侯克同年年底被揭發跟Iran Angelo的姪女Camila Angelo拍拖，之後兩人更加在2020年3月結婚。侯克曾強調，他跟前妻Iran Angelo離婚前，並未跟Camila Angelo發展。

侯克不時會在網上分享與太太的溫馨時刻。（侯克Instagram）

35歲的侯克現效明尼路，曾經踢過波圖、辛尼特及上海上港，49次代表巴西國家隊，攻入11球。

【侯克去年比賽扮「大肚」慶祝入波】