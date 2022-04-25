帆船｜回歸25周年賽分三日舉行　免參賽費兼送紀念品

為慶祝香港特別行政區成立25周年，香港帆船運動總會（HKSF）宣布將舉辦首個跨地區的帆船賽—香港特別行政區25周年回歸帆船賽 （HKSAR 25ASC）。



在香港三大遊艇會—香港仔遊艇會（ABC）、白沙灣遊艇會 （HHYC），與香港遊艇會 （RHKYC）的大力支持下，香港特別行政區25周年回歸帆船賽將會橫跨維多利亞港、港島南區和西貢區，屆時數以千計的市民都可以圍觀這項盛事。

總會為了增強香港特別行政區成立25周年的代表性，個別帆船或團隊須自行選擇全港18個區中任何一區作為代表區域。總會表示，是次賽事免參賽費，並會送紀念品。

活動海報。（Facebook）

為延續賽事的節日氣氛，香港特別行政區25周年回歸帆船賽舉行的日子將會分為3日，分別是6月11日、6月19日和6月25日，預計將有不少於120艘帆船和600人參與。

25周年回歸帆船賽將在三個不同的地區進行比賽：

第一場：2022 年 6 月 11 日（星期六）– 維多利亞港（RHKYC）

第二場：2022 年 6 月 19 日（星期日）– 港島南區（ABC）

第三場：2022 年 6 月 25 日（星期六）– 西貢區（HHYC）

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